Voici les films et séries à voir en juillet sur Prime Video

Après Netflix, Prime Video vient aussi d'annoncer la liste des contenus (films et séries) qui seront disponibles dès le mois de juillet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y aura du grand spectacle pour occuper son été.

Malgré l’annonce de la fin de disponibilité de la série The Last of Us dans son catalogue, Prime Video fait dans le grand spectacle en ce mois de juillet 2023 avec de grosses licences cinématographiques qui débarqueront au début de mois. Dans le lot : du Jurassic Park, du Tomb Raider, du Uncharted et même du Tarantino.

Les séries ajoutées en juillet

The Horror of Dolores Roach

The Horror of Dolores Roach raconte l’histoire de Dolores (Justina Machado), une femme injustement condamnée à 16 ans de prison. Elle retourne dans le quartier bien changé de Washington Heights et retrouve son vieil ami Luis (Alejandro Hernández). Luis lui permet de vivre dans le sous-sol de son magasin d’empanadas et d’y travailler comme masseuse. Cependant, les « mains d’or » de Dolores vont rapidement lui causer des ennuis, entraînant une succession d’événements qui mettent en péril sa liberté tout juste retrouvée. Il s’agit d’une adaptation de la série de podcasts à succès éponyme,

Invincible (saison 2)

La série d’animation de super-héros pour adultes tirée du comics éponyme fait son retour tant attendu par les fans en ce mois de juillet. Après la première saison, qui se terminait sur l’affrontement brutal entre Mark et son père, qui a quitté la Terre, ce dernier se retrouve obligé d’assurer la protection de la planète à sa place et constate un peu plus à quel point il est difficile d’être un super-héros.

Les films ajoutés en juillet

Jurassic World: Fallen Kingdom

Cinquième volet de la série cinématographique Jurassic Park, Fallen Kingdom est une suite plus ou moins direct de Jurassic World. Trois ans après que les dinosaures se sont échappés de leurs enclos et ont détruit le parc à thème et complexe de luxe. Isla Nublar a été abandonnée par les humains alors que les dinosaures survivants sont livrés à eux-mêmes dans la jungle.

Uncharted

Adapté de la célèbre série de jeux vidéo, Uncharted raconte l’histoire du jeune et intrépide Nathan Drake et de son partenaire à l’humour vif et piquant, Victor « Sully » Sullivan, lors de leur première chasse au trésor. Dans cette épopée d’action et d’aventure à travers le globe, les deux personnages partent à la recherche périlleuse du « plus grand trésor du monde », tout en suivant des indices qui pourraient mener au frère de Nathan disparu depuis longtemps.

Tomb Raider (2018)

Encore une adaptation de jeu vidéo dans cette sélection du mois de juillet avec Tomb Raider, sorti en salle en 2018. On retrouve bien évidemment la célèbre Lara Croft (incarnée par Alicia Vikander), fille farouchement indépendante d’un aventurier porté disparu, doit se surpasser au-delà de ses limites lorsqu’elle découvre l’île où son père a disparu. Le film s’inspire directement du reboot de la franchise vidéoludique inaugurée en 2013 avec une ambiance plus sombre et moins clinquante que les films avec Angelina Jolie.

La liste complète

1er juillet : Get Out La Grande Aventure Lego Jurassic World : Fallen Kingdom First Man Mortal Engines Tomb Raider (2018) Cinquante Nuances de Grey Django Unchained Blackkklansman David et Madame Hansen The Closer : L.A Enquêtes prioritaires (L’intégrale) 12 Hommes en colère (1957)

6 juillet : La Tête dans les Étoiles

7 juillet : The Horror of Dolores Roach

9 juillet : True to Love (Saison 1)

14 juillet : L’été où je suis devenue jolie (Saison 2)

21 juillet : Robots Good Omens (Saison 2)

25 juillet : Takeshi’s Castle Japan (Saison 1)

24 juillet : Crawl

29 juillet : Memory



