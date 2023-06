Pourquoi la série The Last of Us va être retirée de Prime Video ?

La série tirée du jeu à succès ne sera plus accessible pour les simples abonnés à Amazon Prime Video. Le show sera intégré au Pass Warner dès le 15 juillet et nulle part ailleurs, mais pendant combien de temps encore ?

Avez-vous déjà regardé les neuf épisodes de la série The Last of Us sur Prime vidéo ? Si oui, tant mieux, si non, il va falloir vous dépêcher ! En effet, plusieurs utilisateurs ont déjà été prévenus par mail : la série ne sera plus disponible pour les simples abonnés à Amazon Prime Video à partir du 15 juillet prochain. Elle sera intégrée au Pass Warner, un service accessible à 9,99 euros par mois en plus de l’abonnement à Amazon Prime.

Cette nouvelle confirme donc qu’il s’agissait d’un partenariat à court terme entre le producteur de la série HBO et Amazon, celui-ci n’ayant tenu que sur six petits mois. Rappelons que ce dernier avait récupéré la diffusion exclusive de la série en janvier dernier après qu’OCS a perdu les droits de diffusions des contenus de HBO.

TLOU Sur le Pass Warner en attendant HBO max ?

Et si the Last of Us n’était finalement qu’un produit d’appel ? On aurait pu s’en douter tant la mise en avant du Pass Warner par Prime Video allait évidemment conduire à ce genre de situation. Il faut cependant compter sur la volonté de Discovery, qui possède HBO, de lancer son service HBO Max en France, qui pourrait être intégré au Pass Warner. La saison 2 de la série (prévue pour 2025) serait peut-être une occasion de clarifier tout ça.

