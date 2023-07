Une quatrième plainte à l’horizon contre Amazon : ce qui lui serait reproché

La Federal Trade Commission pourrait déposer plainte contre Amazon pour pratiques anticoncurrentielles. Le géant du e-commerce serait accusé de contraindre les commerçants à utiliser ses services logistiques. Une plainte de plus alors que trois ont déjà été déposées.

Il y a quelques jours, nous rapportions une plainte de la FTC pour tromperie : Amazon aurait incité ses clients à s’abonner à Prime tout en compliquant la désinscription. Deux autres plaintes ont déjà été déposées par l’autorité américaine de protection des consommateurs. Une quatrième à l’encontre d’Amazon pourrait s’ajouter à la liste, selon Bloomberg.

Une énième plainte de la FTC à l’encontre d’Amazon

L’agence américaine prévoirait de déposer une plainte pour pratiques anticoncurrentielles contre Amazon. La firme serait accusée d’utiliser sa mainmise sur le marché du commerce en ligne pour « récompenser les commerçants en ligne qui utilisent ses services logistiques et punir ceux qui ne le font pas », écrit Bloomberg. Une plainte qui pourrait être déposée par la présidente de la FTC Lina Khan et ses collègues avant un changement de personnel en août.

Du côté d’Amazon, on pourrait tenter de bloquer Khan en raison de ses déclarations publiques sur l’entreprise via une demande au conseil d’éthique de la FTC. C’est ce que Meta avait fait et ce que la société avait obtenu. Malheureusement, les recommandations de ce conseil ne sont pas contraignantes. C’est aux juges du tribunal administratif de trancher et dans le cas du procès avec Meta, deux juges « ont estimé que la participation de Mme. Khan à des affaires portées devant un tribunal fédéral ne posait aucun problème ».

Amazon forcerait ses commerçants à utiliser ses services logistiques

Lorsque vous commandez sur Amazon, plusieurs cas sont possibles :

Vous achetez un produit à Amazon et c’est lui-même qui vous l’envoie ;

Vous achetez un produit à un commerçant et c’est Amazon qui se charge de l’expédition ;

Vous achetez un produit à un commerçant et c’est lui-même qui vous envoie le colis (en passant potentiellement par un sous-traitant).

Aujourd’hui, plus de la moitié des ventes réalisées sur Amazon sont réalisées par des vendeurs tiers : pour chaque transaction, ils versent une commission à la marketplace. Pour aller plus loin, ils peuvent aussi payer cette dernière pour le stockage, l’expédition et la publicité de leurs produits.

Selon une étude de Marketplace Pulse, en 2022 « Amazon empoche plus de 50 % des revenus des vendeurs, contre 40 % il y a cinq ans. » En fait, Amazon aurait « augmenté les frais d’exécution et rendu les dépenses publicitaires inévitables ». La FTC aurait récolté des preuves démontrant qu’Amazon désavantagerait les entreprises n’utilisant pas ces services de publicité et de logistique. Par Bloomberg, on apprend que l’agence enquêterait sur un algorithme de sélection des marchands à propos de la « Buy Box », un bouton qui permet d’ajouter des articles en un clic à son panier.

Quelles conséquences pour Amazon ?

Amazon pourrait éviter de se retrouver devant la justice américaine en plaidant leur cause devant les trois commissaires de la FTC, qui comprennent Lina Khan. Pour le moment, aucune réunion n’a été organisée entre Amazon et la FTC. En ce moment même, l’autorité américaine est en procès contre Microsoft pour valider ou non le rachat par la firme d’Activision Blizzard.

Lina Khan ne s’en est jamais cachée : elle ne serait pas prête à accepter des compromis de la part d’Amazon. Potentiellement, elle pourrait forcer une restructuration de l’entreprise, notamment avec une scission entre les activités : l’entité de commerce en ligne et celle de logistique au sein d’Amazon pourraient entièrement devenir indépendantes l’une de l’autre. Ce ne sera évidemment le cas que si la justice américaine considère que c’est nécessaire. En matière de pratiques anticoncurrentielles, la FTC enquête en parallèle sur le projet de rachat d’iRobot par Amazon, également étudié par son homologue britannique.

