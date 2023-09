Amazon Echo Frames : les lunettes audio tiennent presque la journée

Amazon vient de présenter sa troisième génération de lunettes connectée audio. La grosse nouveauté se situe au niveau de leur batterie.

Amazon croît toujours dans les lunettes audio. Depuis la première génération annoncée en 2019, Amazon n’a renouvelé qu’une fois ses Echo Frames, dont la seconde génération est actuellement en vente. Voilà cependant que les lunettes connectées audio sont de retour avec une amélioration notable.

Une autonomie en hausse

Ces lunettes de vue ou de soleil intègrent des haut-parleurs au niveau des branches afin d’écouter de la musique ou un podcast plus discrètement tout en gardant pleinement conscience de ce qu’il se passe alentour. Parmi la concurrence, on peut notamment citer les Bose Frames.

La plus grosse évolution de cette troisième génération se situe au niveau de l’autonomie. Amazon promet jusqu’à six heures de durée de vie, ce qui se rapproche d’une journée de travail complète d’utilisation. C’est également une belle amélioration par rapport à la génération précédente puisque cette dernière annonçait jusqu’à quatre heures d’utilisation au maximum et seulement deux heures en communication.

Et plus encore

Les Amazon Echo Frames s’inspirent par ailleurs des améliorations apportées ces dernières années sur les écouteurs sans fil. Cette génération gagne ainsi le multipoint pour se connecter à plusieurs sources simultanément tandis qu’Alexa peut désormais vous aider à retrouver vos binocles.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été dévoilée, et un prix seulement pour les États-Unis : à partir de 269,99 dollars. Plusieurs types de montures sont annoncées, en rectangle, en rond, en carré, etc.