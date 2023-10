Nouvelle fournée de films et séries chez Prime Vidéo en ce mois d'octobre et la thématique d'Halloween y est forcément présente.

Le mois d’octobre est déjà là et les plateformes de SVoD font leur com’ pour détailler les contenus qui seront disponibles et distillés sur ces prochaines semaines. Après Netflix, c’est au tout de Prime Video de faire sa revue avec notamment quelques films très intéressant et parfait pour les thématiques d’Halloween, avec notamment les deux chefs-d’œuvre horrifiques d’Ari Aster que sont Hérédité et surtout Midsommar.

Les séries ajoutées en octobre sur Prime Video

Upload : saison 3 (19 octobre)

La troisième saison d’Upload va enfin voir le jour en ce mois d’octobre 2023. Toujours entre science-fiction et romance, l’intrigue s’annonce plus ambitieuse que jamais avec huit épisodes qui nous apprendront encore un peu plus sur les capacités du protagoniste principal, Nathan, de son triangle amoureux et des conséquences des agissements de Freeyond qui pourrait changer le cours de l’humanité.

Bosch : Legacy saison 2 (19 octobre)

La saison 3 de Bosch : Legacy arrive ce mois-ci sur Prime Video, elle-même un spin-off de la série Bosh. On y suit toujours les péripéties et les enquêtes à Los Angeles du détective Bosch incarné par Titus Welliver. Seulement six épisodes pour cette seconde saison sont à prévoir.

Les films ajoutés en octobre sur Prime Video

Midsommar (19 octobre)

Beaucoup plus qu’un simple fil d’horreur, Midsommar, sorti à l’été 2019 tiens plus de l’horreur psychologique voire du thriller. Le film raconte l’arrivée de quatre étudiants dans une communauté suédoise en apparence paisible, mais leur séjour va se révéler cauchemardesque sur bien des points. Un film à voir absolument pour Halloween, bien que son intrigue se passe en grande partie en plein jour.

Totally Killer (6 octobre)

Nouvelle production Prime avec Totally Killer, un film de Nahnatchka Khan qui prend la forme d’un slasher movie assez pop. L’histoire raconte le retour du tuteur « Sweet Sixteen » qui dans l’intrigue avait fait des ravages 34 ans plus tôt et auquel la protagoniste principale incarnée par Kiernan Shipka va devoir se confronter. On a hâte de voir ce que va donner ce retour à l’écran de l’horreur tel que les années 80 l’ont pensé.

The Burial (13 octobre)

Encore une nouvelle production Prime mise à l’honneur ce mois-ci avec The Burial, un film qui prend la forme d’un drame juridique basé sur des événements réels qui donnent vie au succès triomphal de Willie E. Gary. Cet avocat est embauché par le propriétaire d’une maison funéraire pour sauver son entreprise familiale face à un mastodonte tout en étant confronté à des injustices raciales. Au casting, on retrouve un certain Jamie Foxx ou encore Tommy Lee Jones.

La liste complète des séries et des films qui arrivent chez Prime Video en octobre

1er octobre : Collection James Bond (de Dr. No à Spectre) La Panthère rose Jigsaw La folle histoire de Max et Léon Chicago Police Department (saison 8) Le Silence des Agneaux Wargames (1983) Les sept mercenaires (1960) Et pour quelques dollars de plus

2 octobre : Parker

3 octobre : After : chapitre 5

6 octobre : Midsommar Totally Killer

10 octobre : Strong : aussi forts que fragiles

11 octobre : Awareness

13 octobre : The Burial

15 octobre : The Holiday Le Grinch

19 octobre : Upload (saison 3) L’autre Zoey Bosch : Legacy (saison 2)

25 octobre : Baptiste Lecaplain : voir les gens

28 octobre : Hérédité