Feu vert pour Amazon Kuiper en France : bientôt une concurrence plus féroce pour Starlink

L'internet par satellite va-t-il enfin devenir abordable ? Avec l'arrivée d'Amazon Kuiper en France, la concurrence s'intensifie face à Starlink.

Amazon ne se contente plus de dominer le e-commerce, il vise maintenant le ciel. Avec son projet Kuiper, le géant américain s’apprête à compléter le marché de l’internet par satellite en France.

Un nouveau concurrent pour Starlink

Lancé en 2019, le projet Kuiper d’Amazon vise à établir une constellation de satellites en orbite terrestre basse pour fournir un accès internet à haut débit et faible latence. Un concept qui n’est pas sans rappeler Starlink, le service bien établi de SpaceX.

Au cours des cinq prochaines années, Amazon envisage de placer pas moins de 3 200 satellites en orbite basse, exploitant les fréquences en bande Ka suivantes : 17,7-18,6 GHz et 18,8-20,2 GHz pour la liaison descendante, et 27,5-30,0 GHz pour la liaison montante. Cependant, la couverture mondiale n’est pas l’objectif principal, puisque ces satellites seront principalement dédiés aux utilisateurs situés entre les latitudes 56°N et 56°S, couvrant ainsi des territoires majeurs tels que l’ensemble des États-Unis (hormis l’Alaska), l’Europe, et d’autres zones stratégiques.

Comme on peut le lire sur L’Informé, l’Arcep, le gendarme des télécoms français, vient de donner son feu vert pour les premiers tests de Kuiper en France. Concrètement, Amazon va pouvoir utiliser trois satellites reliés à deux stations terrestres. C’est une étape essentielle qui rapproche le géant américain de son objectif : connecter les foyers, entreprises et gouvernements dans les zones mal desservies ou touchées par des catastrophes naturelles.

La promesse d’un internet accessible et abordable

Amazon promet « un accès Internet rapide, fiable et abordable ». Si les tarifs n’ont pas encore été annoncés, ils devraient être plus bas que ceux de Starlink, actuellement à partir de 40 euros par mois. Cette perspective d’une concurrence plus féroce pourrait bien faire baisser les prix de l’internet par satellite, le rendant plus accessible à tous.

Mais le chemin est encore long. Kuiper n’en est qu’à ses débuts, avec seulement deux satellites lancés en octobre dernier. Le service en version bêta est prévu pour fin 2024, avant un lancement officiel en 2025. Amazon doit encore prouver que son système peut rivaliser en termes de performances avec Starlink, déjà bien établi.

Le projet Kuiper repose sur la technologie de liaison optique, permettant aux satellites de communiquer entre eux par lasers infrarouges. C’est une prouesse technologique, mais aussi un défi logistique colossal. Amazon a d’ailleurs signé un contrat avec Arianespace pour 18 lancements avec la future fusée Ariane 6.

En France, Amazon commence à structurer son équipe Kuiper, avec des recrutements d’ingénieurs et de responsables. C’est un signe que l’entreprise prend au sérieux son implantation dans l’Hexagone. L’arrivée de Kuiper soulève néanmoins des questions de sécurité nationale. Les services de renseignement français s’inquiètent de la multiplication des opérateurs satellitaires étrangers, qui complique leurs missions d’interception des communications.