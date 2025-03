Tout ce que vous dites à Alexa sera bientôt envoyé à Amazon

Amazon, abandonne une fonction méconnue permettant à ses utilisateurs de ne pas leur envoyer leurs enregistrements vocaux à Alexa et privilégie une expérience mettant le cloud en avant.

Trois nouveaux modèles d’enceintes connectées Amazon, dont cette Echo Dot 2020, sont désormais compatibles avec Matter et Thread. // Source : Frandroid

Dès le 28 mars 2025, les utilisateurs américains vont pouvoir bénéficier d’une nouvelle version d’Alexa, intitulée Alexa+ capable d’analyser son environnement pour répondre aux demandes des utilisateurs. Une prouesse technologique qui s’accompagne d’un recul sur la vie privée de ses usagers. Selon The Verge, les nouveaux appareils d’Amazon verront disparaître une fonctionnalité qui permettait aux usagers de ne pas envoyer leurs requêtes vocales sur le cloud du géant.

« Alexa ? Puis-je te faire confiance ? »

Pour Amazon, le retrait de cette fonctionnalité ne signifie pas pour autant que les utilisateurs devront sacrifier leur vie privée. Lauren Raemhild, porte-parole d’Amazon, a déclaré à The Verge que « L’expérience Alexa est conçue pour protéger la vie privée de nos clients et sécuriser leurs données, et cela ne changera pas ». L’entreprise poursuit en indiquant que ses utilisateurs pourront toujours bénéficier d’outils de contrôles adaptés.

Dans le cadre d’Alexa+, les usagers pourront donc demander à Amazon de supprimer les enregistrements vocaux du cloud, après leur envoi. Les utilisateurs ayant choisi l’option « Ne pas envoyer les enregistrements vocaux » la verront simplement remplacée par « Ne pas enregistrer les enregistrements ».

Une fonctionnalité méconnue

Si le retrait de cette fonctionnalité est regrettable, elle restait cependant méconnue et réservée au public américain sur les appareils suivant : Echo Dot (4e génération), Echo Show 10 et Echo Show 15. Toutefois, on peut regretter qu’Amazon se sépare de fonctionnalités locales pour aller vers une solution entièrement pensée pour le cloud, laissant de côté une partie de ses utilisateurs.