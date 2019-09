Amazon voudrait porter son assistant Alexa sur des écouteurs sans fils orientés vers le sport. De quoi concurrencer le Siri des AirPods ou le Google Assistant des smartphones.

Demain mercredi se tiendra le festival hardware annuel d’Amazon à Seattle. On y attend notamment des mises à jour sur l’assistant Alexa, l’enceinte Echo ou les produits domotiques Ring. Mais des sources de CNBC signalent que la firme travaillerait en coulisses sur deux produits, une paire d’écouteurs sans fil et un Amazon Echo amélioré, sans date de lancement connue.

Les écouteurs true wireless porteraient le nom de code « Puget » et embarqueraient l’assistant Amazon Alexa, de façon à pouvoir être commandés par la voix. Ils seraient équipés d’un accéléromètre et pourraient mesurer des données sportives comme la distance de course, la longueur de la foulée ou les calories brulées. Dépourvus cependant de connectivité réseau, ils devraient être appareillés à un appareil Android ou iOS.

Un prix estimé de 100 euros

Quant à la future enceinte Echo, celle-ci serait plus volumineuse que la précédente, et dotée d’une meilleure qualité de son. À sa présentation de l’année dernière, Amazon avait dévoilé une quinzaine de produits en tout genre dotés d’Alexa. On y trouvait notamment un micro-ondes, une horloge, ou un boîtier à mettre dans une voiture.

Pour l’entreprise de Jeff Bezos, s’aventurer sur le terrain des écouteurs permettrait de sortir Alexa de la maison, où cet assistant reste plus utilisé, et d’aller concurrence des assistants plus « mobiles » comme Google Assistant ou Siri. Avec un prix estimé autour de 100 euros, les écouteurs d’Amazon seraient bien deux fois moins chers que la plupart des produits adverses, qu’il s’agisse des Apple AirPods ou des écouteurs Sony ou Jabra.