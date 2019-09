Après un IFA 2019 déjà mouvementé pour la marque, Amazon prépare un nouvel événement pour le 25 septembre. Celui-ci devrait mettre à jour de nombreux produits de la gamme Alexa, Echo et Ring entre autres.

L’IFA 2019 est désormais derrière nous. Le grand festival de la tech a permis à Amazon de dévoiler pléthore de produits, mais la marque américaine n’en a pas terminé.

Connaissant un succès certain sur le terrain des assistants et produits domotiques, grâce à la gamme Echo et à Alexa, elle se prépare à un nouvel événement organisé le 25 septembre prochain.

Selon Digital Trends, qui a pu s’entretenir avec Amazon, ses produits les plus populaires auront le droit à des nouveautés. On parle ici de son assistant Alexa, de ses enceintes Echo, de ses produits domotiques Ring et plus encore.

L’année dernière, nous avions eu le droit à de nouveaux produits sous la forme de l’Echo Plus, de l’Echo Dot nouvelle génération ou encore de l’Echo Link. Mais quelques surprises pourraient se glisser dans l’annonce : après tout, nous avions aussi eu le droit à un micro-ondes connecté à Alexa.

Nous suivrons bien sûr toutes ces annonces sur FrAndroid. Restez branchés !