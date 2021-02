Amazon préparerait un panneau de contrôle mural connecté avec Alexa

Amazon serait en train de concocter un écran mural intelligent équipé d'Alexa, sur le même principe qu'un Echo Show. Celui-ci permettrait de contrôler des objets connectés, d'effectuer des appels vidéos et de lire du contenu multimédia.

Grâce à sa gamme Echo et son assistant virtuel Alexa, Amazon a contribué à démocratiser la domotique intelligente, ainsi que les enceintes et écrans connectés. Ces derniers permettent notamment de contrôler des appareils intelligents comme des ampoules ou des prises, d’appeler des proches, de consulter son agenda, et bien plus.

Cependant, le format des enceintes Echo Show ne leur permet pas d’être placées n’importe où, puisqu’elles intègrent un support pour tenir sur une surface plane. En revanche, Amazon travaillerait sur un nouveau produit pouvant être placé directement au mur, le transformant en panneau de contrôle domotique intelligent.

Une tablette encore au stade embryonnaire

Selon Bloomberg, la filiale Lab126 d’Amazon se penche actuellement sur une tablette murale avec Alexa. Celle-ci embarquerait un micro et une caméra, lui permettant de réaliser des appels vidéos. Le format de l’écran n’est pas encore défini, les équipes hésitant encore entre un format 10 ou 13 pouces.

Dans les deux cas, le produit devrait être bien plus fin qu’un Echo Show afin de pouvoir être monté au mur.

Une date de sortie incertaine

Amazon pourrait sortir cette tablette fin 2021 ou 2022 pour un prix estimé entre 200 et 250 dollars. Peu de détails sont encore connus sur ce potentiel produit, qui reste encore au stage de projet à l’heure actuelle, et pourrait même ne jamais voir le jour si les choses ne se passent pas comme prévu.

L’idéal pourrait être d’envisager une sorte d’hybride livrée avec un pied et un support mural, laissant ainsi le choix au consommateur, à l’instar des écrans PC et TV.