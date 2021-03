Amazon veut une offre de télévision en direct plus généreuse sur ses Fire TV

Amazon veut une offre de télévision en direct plus copieuse et mieux achalandée sur ses Fire TV. Surtout dédiées au marché américain, au moins pour l’instant, ces nouveautés devraient permettre un accès à plus de 400 chaînes de diffusion.

C’est officiel, Amazon a annoncé qu’il étendrait sous peu son offre de télévision en direct sur ses clés Fire TV. Comme l’indique XDA Developers, l’accent sera mis sur des diffusions gratuites proposées par des services comme IMBd TV (propriété d’Amazon) ou encore XUMO, et accessibles directement depuis l’onglet « Live », auquel les utilisateurs français n’ont pas encore accès à l’heure où nous rédigeons ces lignes.

Si ces nouveautés concerneront — au moins dans un premier temps — le marché américain, ce sont en tout plus de 400 chaînes de diffusion en live (dont plus de la moitié entièrement gratuite) qui seront proposées sur les Fire TV, et ce par le biais d’une vingtaine de fournisseurs de contenus dont YouTube TV, Sling TV, Tubi, Pluto TV, ou encore Prime Video Live Events.

Plex est aussi au programme… mais pour plus tard

En France, il faudra se montrer patients avant de profiter d’un service aussi riche, mais Amazon pourrait aussi nous proposer un onglet live dans les prochains mois. En Inde, le groupe a récemment introduit cet onglet pour y regrouper, comme aux États-Unis, des chaînes de télévision fournies par différents services.

Amazon promet par ailleurs le déploiement de l’application Plex, très demandée, sur ses Fire TV. Très utile lorsqu’on dispose d’un NAS, cette dernière permet pour rappel de se configurer une bibliothèque multimédia constituée de fichiers personnels stockés sur un serveur domestique. Pour l’instant, Amazon ne donne toutefois aucun détail sur le créneau de lancement de Plex sur son marché d’application.

Ces différentes annonces interviennent alors que le taux engagement avec les Fire TV a plus que doublé au cours des 12 derniers mois selon Amazon. Une tendance intrinsèquement liée à la pandémie, mais sur laquelle le géant américain compte bien capitaliser.