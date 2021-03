Amazon Alexa est maintenant accessible directement depuis votre Xbox

L’application Alexa pour Xbox arrive sur le Microsoft Store. Elle permettra à votre Xbox de profiter des principales fonctionnalités de l’assistant personnel d’Amazon… et notamment de commandes vocales pour lancer des jeux ou allumer la console.

L’idée de retrouver les principales fonctionnalités d’Alexa sur votre Xbox vous séduit ? Bonne nouvelle, l’assistant personnel d’Amazon est en cours de déploiement sur le Microsoft Store au travers d’une application. Depuis votre console, vous pourrez l’utiliser pour lancer de la musique, gérer vos listes d’achats, ou encore avoir un aperçu rapide de vos éventuelles caméras connectées. Cette application arrive sur Xbox One et Séries S/X alors qu’Alexa est déjà capable depuis plus de deux ans de contrôler en partie la console de Microsoft.

Un bémol toutefois, comme le précise MSPowerUser, il faudra une enceinte Amazon Echo ou un autre appareil embarquant Alexa pour utiliser l’application Alexa pour Xbox, et notamment faciliter les commandes vocales. En clair, l’application Alexa pour Xbox ne transforme pas votre console en Amazon Echo.

Alexa au doigt (à la voix) et à l’œil directement depuis votre Xbox

Plusieurs commandes vocales offertes par Alexa s’avèrent quoi qu’il en soit utiles. Elles permettent entre autres de lancer un jeu (avec la formule « Alexa, lance Gears 5 », par exemple), mais aussi d’allumer la Xbox, lancer les chansons d’un artiste, afficher rapidement à l’écran qui se présente à votre porte, mais aussi afficher les listes d’achats.

Comme le souligne SlashGear, l’arrivée de plus en plus complète d’Alexa sur Xbox s’est fait parallèlement à la disparition pratiquement complète de Cortana sur les consoles de Microsoft. En large déclin face à ses concurrents, Cortana a petit à petit été recentré sur Windows 10, avec en ligne de mire des fonctionnalités en lien avec la productivité, la bureautique, voire le monde de l’entreprise.

Notons que si les Xbox prennent aussi en charge Google Assistant, l’arrivée d’une application Alexa dans leur écosystème permet à l’assistant d’Amazon (de plus en plus présent sur PC) de prendre une petite longueur d’avance sur celui de Google.