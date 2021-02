Luna : le service de cloud gaming d’Amazon perd son patron… qui migre chez Unity

Introduit il y a six mois en early access, le service de Cloud Gaming d'Amazon voit partir son responsable de Marc Whitten. L'intéressé était aussi à la tête des produits Fire TV et Kindle.

Vous vous souvenez de Luna ? Le prometteur service de Cloud Gaming d’Amazon, annoncé à la rentrée dernière, a discrètement perdu son patron. Ancien cadre de Sonos, et avant cela de Microsoft (pendant 14 ans), Marc Whitten était aussi responsable des produits Fire TV et Kindle chez Amazon.

On apprend cette semaine qu’il a rejoint Unity Technologies plus tôt en février, où il occupe le poste de Senior Vice President de la division Unity Create. Pour rappel, Unity est connu pour le moteur 3D cross-plateforme du même nom, utilisé par des titres comme Among Us, The Forest, Cuphead ou encore Ori and the Will of the Wisps.

Luna accessible pour l’heure de façon (très) limitée

Sur Twitter, Marc Whitten a indirectement confirmé ce mercredi avoir rejoint les rangs d’Unity, expliquant se « plonger dans Unity ». « C’est tellement amusant de voir la quantité d’énergie, de passion et d’amour des créateurs et des utilisateurs ont ici », a-t-il ajouté.

I'm just digging in at Unity of course, but it is so much fun seeing the amount of energy, passion, and creator/user love here. Some great insights on the current state of gaming as we observe it. #unity3d #gamedevelopment #gaminghttps://t.co/aqL2Ekza4M — Marc Whitten (@notwen) February 24, 2021

Au cours de ses cinq années chez Amazon, Marc Whitten a été chargé de superviser et étoffer les produits Fire TV et Kindle Fire. C’est lui qui était aux commandes de Luna, ex-projet Tempo, lorsque le service a été présenté au public le 24 septembre 2020. Pour l’heure, Luna est accessible sur PC, Mac, iOS et Android, mais uniquement uniquement aux États-Unis et si vous avez préalablement été invité à tester le service. Récemment, Amazon a néanmoins ouvert Luna aux appareils FireTV, et sans invitation, mais l’on ignore quand la firme étendra la disponibilité de son service de Cloud Gaming à l’international.

Le départ de Marc Whitten intervient plus ou moins en parallèle de l’annonce, par Google, de la fermeture des studios de développement Stadia. Un coup dur pour le service, justifié par des investissements trop importants… et un retour sur investissement probablement trop lent à se matérialiser.