Alexa peut désormais comprendre plusieurs langues en même temps

Amazon a commencé le déploiement du mode multilingue sur les appareils compatibles Amazon Alexa en France. Vous allez pouvoir lui demander de parler une seconde langue sans couper la première.

Amazon se met à l’heure des familles multiculturelles et polyglottes. Et il n’y a pas que les parents et les enfants qui vont pouvoir parler plusieurs langues à la maison. Il y a désormais également Alexa.

Français, anglais et bien d’autres à venir

Le mode multilingue est désormais déployé en France. Il va permettre à vos objets connectés embarquant l’assistant vocal d’Amazon de répondre à des commandes dans différentes langues.

Pour aller plus loin

Test de l’Amazon Echo Dot 2020 : une quatrième génération tout en rondeur

Avec la nouvelle mise à jour, Alexa peut donc parler en français, en anglais ou dans les deux langues simultanément. D’autres langues vont s’ajouter au fur et à mesure.

Il suffit ensuite de lui passer une commande dans la langue de votre choix pour qu’Alexa vous réponde dans la même. Et même si la question suivante lui est posée dans une autre langue, l’assistant vocal d’Amazon s’adaptera.

Comment appliquer le mode multilingue ?

Pour profiter du mode multilingue, il suffit de mettre à jour l’application Alexa. Pour les appareils de la gamme Echo, il suffit ensuite d’aller dans les paramètres pour changer la langue via l’onglet Options de langues. Pour les appareils avec écran type Echo Show, les paramètres sont accessibles en balayant l’écran du haut vers le bas. Avec la dernière mise à jour installée, il sera possible de choisir ses options de langue. Vous pouvez toujours demander à Alexa de vérifier les mises à jour.

Pour activer le mode multilingue, on peut aussi prononcer « Alexa, parle anglais ».

Alexa peut alors répondre en anglais à des commandes pour la musique, la météo, les informations, etc.