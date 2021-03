Windows 10 : une nouvelle version du Microsoft Store est en déploiement

Une nouvelle version du Microsoft Store est en cours de déploiement. L'interface évolue et s'adapte mieux à tous les écrans.

L’un des premiers événements de l’année pour Microsoft était sa conférence Ignite dédiée aux entreprises. La firme y a notamment présenté des enceintes intelligentes Microsoft Teams.

Mais ce n’est évidemment pas la seule chose prévue cette année par la marque. On attend notamment un grand événement très prochainement pour présenter l’avenir de Windows. La mise à jour Sun Valley prévue pour la fin de l’année est particulièrement attendue, car elle devrait faire évoluer grandement l’interface du système. Le Microsoft Store commence à en avoir un petit avant-gout.

C’est le compte Aggiornamenti Lumia qui a découvert cette mise à jour en cours de déploiement pour le Microsoft Store. Elle apporte plusieurs changements d’interface pour la boutique de jeux et d’applications de Windows 10.

On peut noter de nouveaux effets, notamment au passage d’un onglet à un autre, ou sur la progression des téléchargements. C’est léger, mais cela rend l’interface du Store plus cohérent avec le reste de Windows 10.

Évidemment pour Sun Valley, on espère des changements bien plus importants.

New compact UI for the Microsoft Store pic.twitter.com/dLCwlZJmVV

— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) March 2, 2021