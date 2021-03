Microsoft Teams s’offre deux enceintes intelligentes dédiées aux visioconférences

Lors de son événement Microsoft Ignite, dédié essentiellement aux solutions professionnelles, la firme de Redmond a annoncé l'arrivée prochaine de ses premières enceintes intelligentes. Elles vont faciliter les appels vidéo avec Microsoft Teams.

Travailler à domicile ou au bureau. Les derniers mois ont scindé le monde du travail en deux espaces et autant de modes de vie qui vont avec, mais avec toujours des points communs immuables : les réunions.

Avec la pandémie, le confinement et la généralisation du télétravail, les échanges physiques sont devenus vidéo pour beaucoup. Mais chacun n’a pas toujours le matériel adéquat pour en profiter pleinement.

Des enceintes et des écrans pour faciliter le quotidien

Fort de la montée en puissance ces derniers mois de son service Teams, Microsoft ne cesse d’enrichir son outil de visioconférence, qui va même au-delà désormais avec une multitude de possibilités, du partage de document aux discussions et agendas partagés, suivi de travail collaboratif, etc.

Microsoft Teams Télécharger Microsoft Teams gratuitement APK

À l’occasion de son événement Microsoft Ignite, tourné essentiellement vers les usages professionnels de ses produits, l’entreprise de Satya Nadella a dévoilé ses premiers appareils dédiés aux appels vidéo de groupe. Et avec un but avoué, améliorer « le bureau à domicile ».

Voici les premiers haut-parleurs certifiés Microsoft Teams. Grâce à la reconnaissance vocale avancée, les deux modèles parviennent à identifier et différencier les voix jusqu’à 10 participants d’une réunion Microsoft Teams Room. Pour cela, l’appareil compte sur ses sept micros positionnés tout autour pour capter les voix, attribuer des noms et profils pour la retranscription en direct.

Une enceinte pour gérer les visioconférences sur Microsoft Teams // Source : Microsoft Une enceinte pour gérer les visioconférences sur Microsoft Teams // Source : Microsoft

La transcription en direct ou le sous-titrage proposés par le service fonctionnent de la même manière et l’enceinte permettra d’attribuer les propos au bon interlocuteur. Pour des questions de confidentialité et de sécurité, il est possible pour les utilisateurs d’activer ou désactiver leur reconnaissance à tout moment. Les deux enceintes seront disponibles plus tard dans l’année.

De plus en plus d’appareils certifiés Microsoft Teams

Le géant américain a ainsi annoncé qu’il allait certifier de plus en plus d’appareils optimisés au niveau du son et de la vidéo pour les appels et réunions avec Microsoft Teams. Parmi les premiers annoncés, on trouve le moniteur Dell Video Conferencing et le Poly Studio P21 qui embarquent des micros, haut-parleurs et caméras (et même une lumière pour le Poly Studio 21). Il suffit de relier son PC via un câble USB pour en profiter.

Poly a également présenté la barre vidéo P15 qui transforme un écran préexistant en outil plus opérationnel pour Microsoft Teams. Aver a également obtenu la certification Microsoft Teams pour son périphérique Cam130, une caméra qui dispose de lumières pour un meilleur rendu vidéo lors de vos réunions.

Des nouveautés pour Microsoft Teams

Parallèlement à ces annonces produits, Microsoft a également dévoilé des améliorations pour Microsoft Teams concernant notamment la sécurité ainsi que la confidentialité des communications et collaborations à distance.

Avec Teams, vous allez pouvoir vous assurer de contrôler qui participe à une réunion en organisation des appels vidéo sur invitation seulement. Une fonction qui existe déjà sur d’autres services comme Zoom. Il va également être possible de désactiver la vidéo pour des appels (1er semestre 2021) afin de limiter les perturbations. Les appels en tête-à-tête via Teams vont bénéficier d’un chiffrement de bout en bout à l’essai pour les usages professionnels intraentreprise. Une solution très pratique en vue pour les appels entre un service informatique et un salarié en télétravail.

Microsoft Teams PowerPoint Live // Source : Microsoft Microsoft Teams PowerPoint Live // Source : Microsoft

Microsoft améliore également la présentation lors de réunion vidéo avec l’arrivée de PowerPoint Live. Il s’agit d’une mise en forme plus claire des notes, diapositives et autres informations partagées qui sont à la disposition des animateurs-présentateurs. Les participants peuvent, quant à eux, naviguer en privé dans les contenus à leur guise. Le nouvel outil est immédiatement disponible.

Jusqu’à 20 000 participants

Les webinaires interactifs organisés via Teams pourront désormais accueillir jusqu’à 1000 participants (internes ou extérieurs à l’entreprise), jusqu’à 20 000 personnes pour profiter d’une diffusion vidéo (jusqu’au 30 juin 2021, puis la jauge repassera à 10 000). Le service Webinaire propose des outils d’inscription personnalisée, d’options de présentation, de contrôle (désactivation du chat, de la vidéo, des micros, etc.) et les comptes-rendus post-événement. L’ensemble sera disponible courant mars.

Microsoft Teams Connect est un nouvel outil qui permet de partager des chaînes, au sein ou à l’extérieur de votre organisation. Vous pourrez y accéder facilement depuis votre tableau de bord, car ces chaînes prendront place dans votre liste de canaux et au sein de l’espace de travail partagé. Disponible en version bêta privée, Microsoft Teams Connect sera déployé dans le courant de l’année.