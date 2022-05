AMD donne rendez-vous pour ses « innovations de nouvelle génération »

Dr Lisa Su, la présidente d'AMD nous donne rendez-vous au Computex pour une présentation d'une nouvelle génération.

Si l’actualité immédiate est dictée par le retour en stock à un prix normal des cartes graphiques, les fabricants fourbissent en réalité leurs armes pour un plus grand affrontement qui doit arriver dans les mois à venir. Celui qui a le plus de pain sur la planche, c’est AMD, dont on attend énormément de choses.

Désormais, le calendrier de la marque se précise puisque Dr. Lisa Su, la présidente de la firme, nous donne rendez-vous au Computex pour une conférence le 23 mai 2022 à 8h00, heure de Paris. Rappelons que le Computex est un salon annuel à Taïwan où les géants du hardware se réunissent pour présenter leurs nouveautés.

Que peut-on attendre de la conférence ?

Officiellement, AMD promet de discuter de sa vision « des innovations de la prochaine génération sur les PC de bureau ou portables ». On peut donc s’attendre à de nouveaux produits et on sait que la marque en prépare beaucoup. C’est l’intégralité de sa plateforme technologique que la firme semble être en train de renouveler. On imagine mal la marque tout dévoiler d’un coup, mais voici les différents travaux en cours chez AMD, qui pourraient faire l’objet d’une présentation au Computex.

Il y a d’abord la nouvelle plateforme AM5, qui doit permettre aux cartes mères des PC de passer à la nouvelle génération en supportant à la fois le PCI Express 5.0 et la DDR5. C’est cette plateforme qui servira de support pour les prochains processeurs de la marque. C’est donc un socle fondamental que l’on peut tout à fait imaginer voir AMD présenter dès ce mois de mai.

On pense aussi à la prochaine génération de processeurs AMD Ryzen 7000 et à l’architecture AMD Zen 4 qui devrait l’accompagner. On parle d’un passage au TSMC 5nm et d’une amélioration significative des performances.

Le plus attendu est peut-être la présentation de l’architecture graphique RDNA 3 que les futures Radeon RX 7000 devraient utiliser. On pense cependant que cette partie devrait avoir le droit à sa conférence dédiée. En effet, la génération RDNA 3 devrait être une génération de rupture pour AMD si la marque adopte bien sa conception MCM qui a fait le succès des Ryzen ces dernières années. On s’attend à une exposition des performances avec ou sans ray tracing, dans l’espoir d’enfin rattraper son concurrent de toujours, Nvidia et ses GeForce.

Rendez-vous le 23 mai pour découvrir exactement ce que la marque prépare.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.