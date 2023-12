AMD dope l’IA générative sur PC portables avec ses nouvelles puces « Ryzen 8040 »

AMD a levé le voile sur sa nouvelle génération d'APUs mobiles pour PC portables au travers de sa gamme Ryzen 8040. Cette nouvelle lignée mise notamment sur de meilleures capacités en IA.

« Hawk Point », c’est le sobriquet de la nouvelle génération de processeurs mobiles d’AMD. Dévoilée en amont du CES, cette première salve de 9 APUs se destine aux PC portables de 2024 et se scinde pour l’instant en deux moitiés : d’un côté les puces « U », à basse consommation, vouées aux ultraportables ; et de l’autre les puces « HS », pensées pour délivrer un bon rapport performances / consommation sur les modèles gaming compacts « Thin and Light ».

Dérivés des puces « Phoenix » (Ryzen 7040) actuelles, ces nouveaux processeurs reprennent à leur compte des coeurs CPU Zen 4 et une partie GPU RDNA 3. Pas de changement radical en vue par rapport à ce que l’on connaît déjà, donc, mais AMD met cette année plus d’emphase sur l’IA en ajoutant à ses nouveaux Ryzen 8040 un NPU « XDNA » révisé, censé être taillé pour les IA génératives.

Cet NPU doit, selon AMD, développer jusqu’à 16 TOPS (Trillion Operations Per Second) de puissance de calcul, contre 10 TOPS pour son prédécesseur. Cela se traduirait par 40% de performances en plus offertes à certaines IA génératives (AMD évoque pour l’instant Llama2 et Vision).

Vers des PC portables AMD plus à l’aise avec les IA

En y regardant de plus près, on s’aperçoit que les puces « HS » sont elles-mêmes divisées en deux catégories : les versions « xx45 » disposant d’un TDP configurable entre 35 et 54 W (comme l’an passé) et les déclinaisons « xx40 » qui se limitent pour leur part à une enveloppe thermique comprise entre 20 et 30 W. Vraisemblablement, des différences sur les fréquences appliquées tant au CPU qu’à la partie GPU intégrée devraient aussi être d’actualité.

Modèle le plus haut de gamme de la portée, le Ryzen 9 8945HS regroupe en tout cas 8 cœurs et 16 threads (Zen 4) cadencés à un maximum de 5,2 GHz pour 35 à 54 W de TDP. On y trouve une partie graphique Radeon 780M (RDNA 3) comprenant 12 unités de calcul. Doté du même TDP, mais moins rapide, le Ryzen 5 8645HS se contente pour sa part de 6 coeurs et 12 threads cadencés à un maximum de 5,0 GHz, et se limite à un iGPU Radeon 760M.

Les puces « U », elles, se contentent d’un TDP compris entre 15 et 30 W et pourront proposer 8, 6 ou 4 coeurs en fonction des références. AMD étant AMD, cette partie de la gamme est par contre un peu trompeuse, puisque les modèles Ryzen 5 8540U et 8440U n’embarquent pas le nouveau NPU « XDNA » promis sur les autres puces. Comme l’an dernier avec certaines références, AMD se contente ici d’un simple « refresh » des puces Ryzen 7040 actuelles.

La firme évoque quoi qu’il en soit un lancement de ces nouveaux processeurs Ryzen 8040 « Hawk Point » au cours du premier trimestre 2024, sans plus de précisions dans l’immédiat. On sait en revanche que ces nouvelles puces sont déjà en train d’être livrées à tous les partenaires habituels d’AMD. Les premiers PC portables équipés devraient donc arriver assez vite sur le marché.