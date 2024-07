AMD retarde ses Ryzen 9000 pour s’assurer de la qualité et en profite pour tacler Intel par sous entendu

La sortie des Ryzen 9000 basée sur l'architecture AMD Zen 5 est repoussée de quelques jours. En cause, un problème de finition sur les premiers exemplaires. AMD en profite pour souligner son sérieux face à Intel.

Si vous devez renouveler votre PC de bureau et profiter des nouveaux processeurs AMD Zen 5, il faudra vous montrer un peu plus patient. AMD a annoncé que la sortie de ses processeurs Ryzen 9000 est officiellement repoussée de quelques jours.

Voici les nouvelles dates de sorties :

AMD explique avoir identifié un problème de finition sur les premiers exemplaires envoyés aux distributeurs et à la presse. La marque doit donc faire un rappel anticipé et renouveler le stock, ce qui provoque ce léger retard.

Nous apprécions l’enthousiasme suscité par les processeurs de la série Ryzen 9000. Lors des vérifications finales, nous avons constaté que les unités de production initiales qui ont été expédiées à nos partenaires de distribution ne répondaient pas à nos attentes en matière de qualité.

Par excès de prudence et afin de maintenir une qualité optimale pour tous les utilisateurs de Ryzen, nous travaillons avec nos partenaires de distribution pour remplacer les unités de production initiales par des unités neuves. Par conséquent, il y aura un court délai dans la disponibilité au détail.

Les processeurs Ryzen 7 9700X et Ryzen 5 9600X seront mis en vente le 8 août et les processeurs Ryzen 9 9950X et Ryzen 9 9900X le 15 août. Nous sommes fiers d’offrir une expérience de haute qualité à tous les utilisateurs de Ryzen, et nous sommes impatients de voir nos fans vivre une expérience formidable avec la nouvelle série Ryzen 9000.