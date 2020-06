AMD annonce trois processeurs Ryzen XT aux spécifications boostées

Alors que son rival Intel vient tout juste de lancer sa 10e génération de processeurs de bureau Comet Lake-S, AMD en remet une couche. Ce 7 juillet, un an tout rond après l'arrivée des premiers processeurs Ryzen 3000 sur le marché, le fabricant californien lancera trois nouvelles puces destinées aux « utilisateurs enthousiastes ».

Vous aviez en tête de renouveler le processeur de votre PC de jeu ? Il pourrait être avisé d’attendre le 7 juillet. Un an jour pour jour après avoir lancé ses processeurs Ryzen de troisième génération, et alors qu’Intel commercialisait le mois dernier ses nouveaux processeurs de bureau Comet Lake-S, AMD revient à la charge avec un triptyque de nouvelles puces. Sobrement flanqués d’une signature « XT », les Ryzen 9 3900 XT, Ryzen 7 3800 XT et Ryzen 5 3600 XT misent entre autres sur une optimisation de leur gravure en 7 nm, toujours opérée par le fondeur taïwanais TSMC.

Des fréquences Turbo juste là où il faut

Dans son communiqué, AMD évoque notamment « des optimisations additionnelles au procédé de fabrication de processeurs en 7nm, pour proposer des performances de pointe en simple thread tout en offrant plus de choix et de flexibilité pour les utilisateurs enthousiastes ». Dans les faits, ces améliorations permettent surtout des fréquences un peu plus élevées pour des performances jusqu’à 4% plus importantes en simple thread, et une efficacité énergétique jusqu’à 40% supérieur à que ce que propose la concurrence sur des produits équivalents.

De manière plus terre à terre, AMD compte beaucoup sur sa technologie Turbo pour hausser de manière dynamique les fréquences de ses nouveaux processeurs sur certains coeurs seulement. En l’occurrence ceux utilisés par un programme qui n’exploite pas l’ensemble des unités de calcul de la puce. C’est par exemple le cas des jeux, même récents. De quoi permettre à AMD de cibler avant tout le gaming avec cette nouvelle gamme dans la gamme.

AMD recommande des systèmes de dissipation efficaces

Pour le reste, les fiches techniques de ces nouveaux processeurs Ryzen 3000 XT sont très semblables à celles de leurs grands frères respectifs (les Ryzen 9 3900X, 7 3800X et 5 3600X), lancés l’année dernière. Seules les fréquences en boost ont donc été revues à la hausse. Voici leurs principales caractéristiques, accompagnées des prix annoncés. Pour l’heure ces derniers sont exprimés seulement en dollars, il appartiendra aux revendeurs français de s’ajuster en fonction de ces tarifs recommandés.

Ryzen 9 3900 XT : 12 cores / 24 threads cadencés entre 3,8 et 4,7 GHz, 70 Mo de cache unifié, 105 W de TDP (499 dollars)

Ryzen 7 3800 XT : 8 cores / 16 threads cadencés entre 3,9 et 4,7 GHz, 36 Mo de cache unifié, 105 W de TDP (399 dollars)

Ryzen 5 3600 XT : 6 cores / 12 threads cadencés entre 3,8 et 4,5 GHz, 35 Mo de cache unifié, 95 W de TDP (249 dollars)

Si la consommation reste ici raisonnable au regard des spécifications affichées et de ce que propose la concurrence, AMD recommande néanmoins l’utilisation de Watercooling de 280 mm « minimum » (ou d’un ventirad équivalent) pour assurer à ces puces le meilleur refroidissement possible et maximiser leurs performances. Notons enfin le lancement de deux nouveaux chipsets AM4 : l’AMD B550 (disponible dès le 7 juillet et compatible PCIe 4.0) et l’A520 (qui arrivera à partir d’août sur le marché).