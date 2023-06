Grosse braderie des vélos électriques Angell Bike : la bonne affaire ou un marché de dupes ?

Un Angell Bike pour près de la moitié de son prix ? Trop beau pour être vrai ? On vous donne les clés pour craquer, ou pas.

Tout d’abord, si le nom d’Angell ne vous est pas familier, c’est que vous avez peut-être manqué l’une « des plus grandes révolutions » du vélo électrique en France. Pourtant, si vous avez déjà entendu parler de Meetic, le lien se fait tout seul. Les deux entreprises partagent le même père, Marc Simoncini, figure emblématique du paysage entrepreneurial français. Marc Simoncini avait promis de « révolutionner le vélo ».

La promesse d’Angell

Avec un prix de lancement de 2 700 euros, les modèles Angell S Rapide et Angell M Rapide ont suscité un vif intérêt. D’autant plus que ces vélos innovants sont actuellement disponibles pour 1 504 euros chez Carrefour. Cependant, faut-il sauter sur l’occasion pour autant ? Le débat est plus complexe qu’il n’y paraît.

Il est important de préciser que les modèles actuellement en promotion ne sont pas les derniers sortis. Il s’agit de la première génération d’Angell, lancée en 2021. Depuis, la marque a introduit le Cruiser M, un modèle aux caractéristiques sensiblement améliorées.

Les embûches du lancement

Ce ne serait pas honnête de faire l’impasse sur les nombreux défis rencontrés par Angell lors de son lancement. En effet, la marque a souffert de plusieurs problèmes de jeunesse. Les utilisateurs ont noté de sérieux problèmes de batterie, une autonomie limitée, et une expérience globale très frustrante. En comparaison avec d’autres vélos connectés comme ceux de VanMoof, Cowboy ou Iweech, Angell semblait être à la traîne.

Cela dit, le vélo Angell n’est pas dénué de points forts. Son design est une réussite indéniable : épuré, sans aucune soudure apparente, il est agréable à regarder et à utiliser. Sa légèreté, les freins de haute qualité, l’application intuitive et la charge rapide font partie de ses atouts.

Cependant, il est important de souligner que ces modèles ont souffert de nombreux problèmes et que certains persistent. Les interactions avec le service client risquent d’être récurrentes. Même si Angell a sans doute corrigé un grand nombre de problèmes depuis le lancement, le vélo a souffert d’une conception initiale malheureuse, et cela reste préoccupant.

Face à ces éléments, il est donc essentiel de faire preuve de prudence, même face à une remise aussi conséquente. Avant de prendre une décision, n’hésitez pas à vous renseigner davantage. Consultez les groupes Facebook, interrogez directement les utilisateurs : ils pourront vous donner un retour d’expérience précieux.

