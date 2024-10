Les vélos électriques Angell goûtent à deux petites nouveautés : l’une est intéressante pour votre confort de conduite

Une toute nouvelle version de cintre beaucoup plus courbée fait son apparition sur le catalogue d’Angell Mobility. Mais attention : tous les vélos électriques de la marque ne peuvent y goûter. Un coloris inédit s’invite lui aussi à la fête pour les modèles Mini.

Source : Angell Mobility

L’approche de l’hiver n’est généralement pas propice à un grand chamboulement des catalogues de vélos électriques. À la rigueur, quelques ajustements peuvent intervenir çà et là, à l’image de ce que fait Angell Mobility. La marque française notamment lancée par Marc Simoncini a récemment communiqué – via LinkedIn – sur deux petites nouveautés.

Une nouvelle forme de cintre

La première repose sur une toute une toute nouvelle version de vélo électrique nommée Comfort. Sa particularité ? L’ajout d’un cintre courbé, poussant l’utilisateur à adopter une posture de conduite plus droite et plus relâchée. C’est une proposition intéressante pour quiconque n’aimait pas les positions plus penchées et sportives.

Source : Angell Mobility

Cette itération Comfort n’est pas disponible sur le modèle entrée de gamme Rapide Core (1990 euros). Seuls les Rapide+ (2490 euros) et les deux MINI E-Bike 1 (2740 et 2990 euros) y ont droit. La bonne nouvelle, c’est qu’aucun coût supplémentaire n’est appliqué : il s’agit ici d’une option gratuite pour toutes et tous.

Un coloris très électrique

L’autre petite nouveauté relève de l’esthétisme : un coloris bleu électrique débarque, mais encore une fois pour une partie limitée de la gamme. Ce fameux Blazing Blue, comme le nomme Angell Mobility, s’invite en effet sur les MINI E-Bike 1 – il en devient d’ailleurs son seul et unique coloris – et MINI E-Bike 1 Special Edition. Sur ce dernier, les coloris Vibrant Silver et Ocean Wave Green sont toujours proposés.