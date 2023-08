Ce casque à réduction de bruit cumule les atouts pour vous séduire à un prix vraiment mini

Lors de l'IFA de Berlin, Anker a dévoilé son casque Soundcore Space One, un modèle Bluetooth à réduction de bruit proposé à moins de 100 euros.

À l’occasion de l’IFA qui se déroule cette semaine à Berlin, l’accessoiriste Anker a dévoilé nombre de nouveaux produits parmi lesquels des chargeurs et batteries externes ou un aspirateur robot, mais également un casque Bluetooth à réduction de bruit au prix particulièrement intéressant, l’Anker Soundcore Space One.

Les produits audio Anker sont d’autant plus intéressants à suivre que la marque chinoise a pour habitude de proposer des casques et écouteurs au tarif particulièrement attractif avec une architecture acoustique généralement d’excellente qualité. C’était le cas des Soundcore Liberty 4, des Soundcore Liberty 3 Pro ou du Soundcore Life Q30, et on en attend tout autant du Soundcore Space One.

Un casque aux caractéristiques très alléchantes

Dans le détail, on a ici affaire à un casque circum-aural avec des coussinets qui viennent englober l’oreille. Le casque audio Bluetooth embarque par ailleurs deux transducteurs de 40 mm de diamètre, une formule relativement classique. Il est également compatible avec les codecs audio Bluetooth SBC, AAC et LDAC et profite donc d’une certification Hi-Res Audio Wireless, ainsi qu’avec une connexion Bluetooth multipoint. Anker indique que son Soundcore Space One propose jusqu’à 8° de pivotement pour chaque coque afin de s’adapter à la morphologie de chacun. Les coques peuvent par ailleurs pivoter, mais le casque ne peut cependant pas se plier. Il intègre par ailleurs, dans l’oreille gauche, un capteur de proximité permettant de mettre la musique en pause en retirant le casque.

Selon Anker, le Soundcore Space One serait capable de réduire jusqu’à 98 % du bruit ambiant en cumulant isolation passive et réduction de bruit adaptative. Le casque est annoncé comme particulièrement efficace pour réduire les fréquences médiums, correspondant à celles des voix humaines. Une tâche généralement compliquée pour la réduction de bruit active.

Du côté de l’autonomie, Anker table sur 40 heures d’utilisation avec réduction de bruit et jusqu’à 55 heures sans réduction de bruit.

Le casque Anker Soundcore Space One est d’ores et déjà disponible en noir, crème et bleu. Il est proposé en France au prix de 99,99 euros dès ce jeudi.

