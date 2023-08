Anker s’attaque au marché premium des aspirateurs robots avec Mach R1

Le nettoyage haut de gamme vient de recevoir une mise à niveau majeure. Anker, déjà réputé dans diverses technologies, dévoile Mach.

Fondé en 2011, Anker est rapidement devenu un acteur clé de l’industrie technologique chinoise, se diversifiant dans divers domaines allant de l’audio à la maison connectée. Cette diversification a conduit à la création de plusieurs marques sous son égide, chacune se spécialisant dans un secteur spécifique. Solix, Eufy, AnkerWork, soundcore… Et la plus récente à rejoindre la liste : Mach.

Qui est Mach ?

Si Eufy est désormais bien connue pour sa gamme de produits domestiques intelligents à des prix abordables, Mach vise le segment premium du marché. Lancée cette année par Anker, Mach se présente comme la référence haut de gamme en matière de produits de nettoyage connectés. Il s’agit essentiellement d’une réponse aux besoins des consommateurs cherchant la crème de la crème, sans regarder à la dépense.

Ainsi, alors que l’IFA n’a pas commencé, la grande révélation d’Anker concernait son tout nouveau produit sous la marque Mach : l’Anker Mach R1 Always Clean.

Le marché des aspirateurs robots est, sans surprise, extrêmement concurrentiel. Des géants comme Dreame, Ecovacs Deebot, Roborock, Samsung et iRobot ont déjà établi leur suprématie. Mais Anker n’a pas simplement décidé de suivre la horde. Au lieu de cela, la société a équipé le Mach R1 de fonctionnalités maison innovantes.

Le MACH R1 se distingue non seulement par son aspiration, mais aussi par sa capacité à laver. Jusque-là, rien de bien nouveau. Cependant, l’élément révolutionnaire réside dans son premier rouleau autonettoyant en temps réel. Les rouleaux humides, essentiels pour le lavage, sont souvent les parties les plus problématiques des aspirateurs robots, nécessitant une maintenance régulière. L’initiative d’Anker de s’attaquer à ce problème particulier pourrait s’avérer un beau coup.

Outre le rouleau autonettoyant, l’Anker Mach R1 est également équipé de la technologie de désinfection Eco-Clean Ozone, de la technologie Tesla Valve Mixing et du système de détection 3D MatrixEye. Bref, beaucoup de jolies technologies bien marketées et brevetées.

Pour l’instant, les détails exacts concernant le prix et la disponibilité restent flous. Toutefois, compte tenu de la réputation d’Anker et de la promesse de la marque Mach, on peut s’attendre à ce que l’Anker Mach R1 Always Clean secoue sérieusement le marché à son arrivée.

En choisissant de garder le mystère autour du prix du Mach R1, Anker adopte une stratégie souvent observée dans le monde du luxe. Il est courant de penser que « ce qui n’est pas étiqueté est cher ». Au moins, on ne sera pas surpris.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.