Anker confirme qu’ils font les meilleurs accessoires pour iPhone

Entre batteries compactes, chargeurs rapides et accessoires pour Apple, Anker a renouvelé sa gamme avec des produits très pratiques.

Anker, la marque chinoise, est omniprésente dans notre quotidien. Il faut dire que cette marque a une solide réputation. À l’occasion de l’IFA 2023, Anker dévoile une série de produits renouvelés pour les smartphones : batteries, socles et chargeurs.

Le renouveau de la gamme Power Bank

L’Anker Nano Power Bank sort du lot. Ce petit bijou, avec sa capacité de 5 000 mAh, offre une charge filaire de 22,5 W grâce à son port USB-C. Sa conception ingénieuse intègre un port USB-C pliable, rendant l’appareil compact et facile à transporter.

Pour ceux qui recherchent davantage de capacité, la marque propose une autre version de l’Anker Nano Power Bank : une batterie avec 10 000 mAh, 30 Watts de puissance et un câble USB-C intégré, ce qui élimine la nécessité d’un câble séparé et le rend idéal pour les déplacements. Tous deux seront disponibles dès le 31 août, à des prix de 29,99 € et 49,99 € respectivement.

Dans la même veine, l’Anker Nano USB-C se démarque par son utilisation de la technologie GaN. Ultra-compact, il est capable de fournir une puissance impressionnante de 30W. Et à un prix de 24,99 €, il est certain qu’il fera sensation lors de sa sortie le 31 août.

L’attrait du MagGo pour les adeptes d’Apple

La gamme MagGo d’Anker est spécifiquement conçue pour les fans d’Apple. L’un des produits phares est le socle MagGo, doté de la dernière certification officielle Qi 2 du Wireless Power Consortium (WPC). Il offre une puissance de charge sans fil de 15 W, et est capable de recharger simultanément un iPhone, des AirPods et une Apple Watch.

Le MagGo Power Bank, troisième génération, promet d’être un incontournable pour les utilisateurs d’iPhone. Avec sa capacité de 10 000 mAh, il s’attache magnétiquement à l’iPhone grâce à la technologie MagSafe, le tout complété par un nouvel écran intégré. Personnellement, j’utilise au quotidien le modèle 622, très pratique.

Il y a aussi le MagGo Wireless Charging Station, une combinaison entre un socle de charge sans fil MagSafe et une batterie portable, ainsi qu’un chargeur pour Apple Watch. Son caractère polyvalent le rend idéal pour ceux qui sont toujours en déplacement.

Où et quand se les procurer ?

La majorité de ces produits seront disponibles dès le début de septembre, principalement sur Amazon. Pour ceux qui cherchent des offres, gardez un œil sur les promotions du Black Friday. Ils sont souvent en promo.

D’ailleurs, on remarquera qu’Anker a judicieusement évité d’intégrer le port Lightning d’Apple dans ses nouveautés. Cette décision stratégique anticipe le mouvement d’Apple qui va se débarrasser de ce port historique avec la sortie de l’iPhone 15.

Certains liens de cet article sont affiliés.

