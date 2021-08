Un prototype de l’Apple AirPower retrouvé, il est fonctionnel

Attendu pendant dix-huit mois, l'AirPower a été annulé. Ce produit devait simplifier la recharge sans fil. Il est fréquent qu’un produit Apple connaisse des retards à la commercialisation, mais une annulation pure et simple est très rare. Plusieurs mois après, un prototype fonctionnel a été récupéré par un passionné d'électronique.

L’AirPower était une station de recharge capable de faire le plein de la batterie de trois appareils en même temps (un iPhone, une Apple Watch et des AirPods) — sur une surface unique. Elle devait pouvoir fonctionner qu’importe l’endroit où on pose l’objet que l’on souhaite recharger (pour le côté user friendly, très important dans la philosophie Apple). C’est cette promesse qui s’est transformée en défi technologique insoluble. Même si d’autres constructeurs, s’y essayent depuis.

La conception de l'AirPower aurait posé de nombreux problèmes aux ingénieurs d'Apple, dont un souci de surchauffe.

Un prototype dans la nature

Giulio Zompetti, passionné d’électronique, a contacté The Verge après une trouvaille. Il a acheté un prototype d’AirPower auprès de sources chinoises qui s’occupent des déchets électroniques.

Comme vous pouvez le voir, le prototype a été démonté : il est lourd, le châssis est en acier inoxydable. Pour fonctionner, il doit être associé à un iPhone spécial. En utilisant une coque spéciale, on peut réveiller le prototype qui affiche une animation sur l’iPhone chargé.

Les fans d’Apple espère toujours que l’AirPower fasse une apparition — surprise — lors d’une future conférence centrée sur les iPhone. « Le AirPower n’est pas mort » a prétendu le YouTubeur Jon Prosser dans un tweet publié le 22 mars 2020. Il a ajouté : « Le projet est ravivé en interne. Il n’y a aucune garantie qu’ils le terminent et le commercialisent, mais ils n’ont pas abandonné et ils essayent de travailler sur les bobines pour gérer la chaleur plus efficacement. ».

Depuis, Apple a annoncé l’arrivée de la charge sans fil magnétique, qui se nomme MagSafe. Début 2021, Xiaomi et Oppo ont annoncé une technologie de charge sans fil à distance. Elle promet d’après la vidéo de recharger un smartphone sans aucun fil et sans qu’il soit posé sur un socle.