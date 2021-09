Smartphones : l’Allemagne veut forcer les marques à offrir 7 ans de réparations et de mises à jour

Pour réduire le gâchis, les marques pourraient bientôt être contraintes d'offrir un meilleur support.

Le marché renouvelle très régulièrement les smartphones, parfois jusqu’à la saturation, et cela génère évidemment énormément de déchets électroniques. Les fabricants passent leurs temps à sortir de nouveaux produits, pour souvent rapidement oublier les précédents. Pour remédier à ce problème, les autorités européennes aimeraient obliger les marques à maintenir leurs produits plus longtemps. L’Allemagne veut aller encore plus loin.

Le ministère de l’Économie allemand prend position

C’est en effet ce que l’on apprend dans les colonnes du média Heise, qui a pu interroger le ministère de l’Économie allemand. Ce dernier a fait une proposition à l’Union européenne : obliger les fabricants à proposer des mises à jour de sécurité et des pièces détachées pour les smartphones pendant 7 ans. Autrement dit, un vieux smartphone comme l’iPhone 5S de 2013 aurait encore le droit à des pièces détachées et des mises à jour.

Pour rappel, la Commission européenne aimerait déjà imposer ce genre de principe à l’ensemble des fabricants de smartphones, mais seulement pour une durée de 5 ans. Le gouvernement allemand veut aller plus loin et aimerait en plus que les pièces détachées soient proposées à un tarif raisonnable.

À ce jour, Apple est le meilleur élève du secteur. L’iPhone 6S de 2015 continue de recevoir des mises à jour. iOS 15, la prochaine version du système sera proposée en mise à jour gratuite sur l’iPhone 6S. On ne peut pas en dire autant du Samsung Galaxy S6 Edge Plus, du Huawei Mate 7, du LG G4 ou du Sony Xperia Z5 lancés la même année. Les Google Nexus 5X et 6P ont aussi été abandonnés depuis longtemps.

Reste que si la proposition devait aboutir, elle pourrait sans doute contribuer à réduire le gâchis en électronique pour la planète.