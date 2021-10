iPhone 13 Pro et 13 Pro Max : iOS 15.1 va apporter les nouveautés manquantes

La mise à jour vers iOS 15.1 devrait apporter des nouveautés encore absentes sur les nouveaux iPhone.

Depuis plusieurs années, Apple a pris l’habitude de sortir son système d’exploitation mobile en plusieurs temps. Les nouveaux iPhone bénéficient toujours de la dernière version en date nativement, mais elle manque généralement certaines des nouveautés promises pourtant lors de la grande conférence de présentation des smartphones. Il faut alors attendre la première mise à jour d’iOS pour en bénéficier. Cette année ne fait pas exception.

iOS 15.1 beta 3 : les fonctions ProRes arrivent

Les iPhone 13 Pro et 13 Pro Max ont notamment dû faire sans le support de la fonction vidéo ProRes dans l’application caméra d’iOS. Il faut noter que l’on parle ici seulement du support dans l’application par défaut d’Apple, les éditeurs tiers pouvaient déjà mettre à jour leurs applications pour en tirer parti.

Avec la beta 3 d’iOS 15.1, Apple permet enfin d’utiliser ProRes en mode vidéo sur l’application Appareil Photo. Pour cela il faut se rendre dans les paramètres du téléphone, dans les options de l’appareil photo et sélectionner le format Apple ProRes.

Il faut beaucoup de stockage

Apple avait prévenu en limitant la fonction sur l’iPhone 13 Pro 128 Go, la fonction ProRes consomme énormément de stockage.

On parle de 6 Go par minute en 4K avec le HDR activé et 1,7 Go par minute en HD.

Cela est dû à l’utilisation, sans option possible, par Apple du format ProRes 422HQ. D’autres formats ProRes proposés par Apple aux professionnels consomment moins de stockage. Une future évolution du système permettra peut-être de sélectionner le format.

Mode macro automatique désactivable

L’un des points pénibles rencontrés avec l’utilisation de l’appareil photo de l’iPhone 13 Pro est son mode macro automatique. Vous voulez prendre en photo un document de près, et l’appareil bascule automatiquement en mode macro, alors que l’objectif grand angle était parfaitement suffisant pour le cliché que vous souhaitiez choisir.

Avec iOS 15.1, Apple permet désormais de choisir si l’on souhaite avoir cette bascule automatique ou non.