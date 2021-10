À quoi ressemblent les entrailles des MacBook Pro 2021 ? Voici des images

Vous voulez jeter un coup d'œil aux circuits des nouveaux MacBook Pro ? Ça tombe bien, ils ont été démontés par leurs premiers propriétaires. Voici quelques images pour nous faire patienter... le temps que les techniciens d'iFixit se livrent à une mise en pièce plus poussée.

Les nouveaux MacBook Pro commencent à être livrés à travers le globe et il n’aura pas fallu attendre plus de quelques heures pour voir apparaître en ligne les premières photos des deux appareils, démontés par leurs propriétaires de la première heure. Si le site spécialisé iFixit ne devrait pas tarder à nous livrer ses observations détaillées sur les nouveaux fleurons d’Apple, deux utilisateurs ont déjà partagé sur Reddit et Twitter plusieurs photos des entrailles des MacBook Pro de 14 et 16 pouces. Parfait pour commencer à analyser les choix d’Apple en matière de composition interne et d’assemblage.

Une puce M1 Max vraiment balèze

Sur le modèle 14 pouces, photographié sous toutes les coutures par the_Ex_Lurker, l’accès aux composants se fait après avoir retiré des vis de sécurité pentalobe — auxquelles Apple nous a habitués ces dernières années. Déclipser certains éléments du châssis est aussi nécessaire et, globalement, les grandes étapes du démontage semblent proches de celles d’un MacBook Pro d’ancienne génération, note l’utilisateur de Reddit.

Source : the_Ex_Lurker via Reddit – Imgur

Il nous apprend que les batteries ne sont pas engluées au châssis, mais tenues en place par de petits adhésifs proches de ceux utilisés pour les batteries d’iPhone. Les ports sont par ailleurs installés sur des pièces modulaires. Leur remplacent devrait donc être plutôt simple. À l’inverse, la partie clavier est pour sa part unibody, il sera donc difficile d’y apporter des réparations ciblées. C’était déjà le cas sur les anciens modèles de MacBook Pro. On découvre enfin le système de dissipation, axé sur deux ventilateurs aux dimensions forcément un peu plus imposantes que sur le MacBook Pro de 13 pouces.

Source : L0vetodream via Twitter

Sur Twitter, le leaker L0vetodream a relayé deux photos du MacBook Pro 16 sous processeur M1 Max. Entièrement démonté, l’engin laisse apparaître sa puce… dont les mensurations sont pour le moins généreuses. Il reprend néanmoins la même organisation interne que le modèle de 14 pouces, avec deux ventilateurs, 6 batteries et des haut-parleurs repensés, souligne MacRumors.

« La surface de la nouvelle puce M1 Max est vraiment importante (voir la comparaison avec la taille d’une pièce de 1 yuan). La RAM est divisée en quatre modules installés sur la puce. Pour dissiper la chaleur [Apple compte sur] deux ventilateurs et un seul caloduc. Il y a une certaine modularité dans la conception globale (…) », commente L0vetodream, ajoutant que la maintenance devrait être « relativement pratique ». Nous verrons bientôt ce qu’en disent les spécialistes d’iFixit.