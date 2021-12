Apple recrute déjà pour mener à bien son gros projet de casque VR

Dans une offre d'emploi pour un(e) ingénieur AR/VR, Apple évoque ses travaux pour ce qui pourrait bien être l'environnement logiciel de son futur casque de réalité mixte... et comme le suggère la description du poste, la firme ne manque pas d'ambition.

Apple travaille depuis plusieurs années maintenant sur un casque de réalité mixte mêlant réalité augmentée et réalité virtuelle. Si l’appareil en lui-même reste aussi mystérieux que son environnement logiciel, une offre d’emploi pour un(e) ingénieur(e), partagée le 6 décembre dernier, laisse une nouvelle fois transparaître l’ambition d’Apple pour ce produit, qui pourrait être le casque plus léger du marché selon de précédentes rumeurs.

Relayée sur Twitter par Hayden Lee, l’un des responsables de l’ingénierie logicielle AR/VR chez Apple, l’annonce s’avère intéressante à plus d’un titre. Elle confirme qu’Apple s’active sur un projet important, qui pourrait donner le ton pour les nouveautés technologiques du groupe dans les années à venir. C’est bien simple, la description de poste indique par exemple que l’ingénieur recherché participera au développement d’un « paradigme d’application entièrement nouveau ». « Un défi qui exigera une expérimentation et un prototypage rapides sans sacrifier la qualité du code ou le souci du détail », lit-on plus loin.

Le casque de réalité mixte d’Apple en production l’année prochaine ?

La firme explique du reste que l’ingénieur recruté « contribuera à l’architecture et à la mise en œuvre des frameworks et de l’API de mise en réseau pour nos plateformes informatiques et interactives de prochaine génération ». Un point sur lequel Hayden Lee renchérit en expliquant que ce poste permettra effectivement à la recrue « d’avoir un impact important sur la prochaine génération de plateformes informatiques » d’Apple.

My team at Apple is hiring AR/VR framework engineers with a focus on multi-user systems. If you want to make a big impact on the next generation of computing platforms please reach out.https://t.co/YZNLbGkRtb — Hayden Lee (@HaydenLee37) December 6, 2021

Reste maintenant à savoir quand pourrons-nous enfin avoir la chance de découvrir ce nouveau produit et son environnement logiciel de pointe. Comme le relaie aujourd’hui iMore, Ming-Chi Kuo a récemment prédit qu’une seconde mouture du casque de réalité mixte d’Apple serait lancée courant 2024… de quoi appuyer les rumeurs évoquant l’arrivée d’un premier jet d’ici un peu plus d’un an. La première version du casque entrerait en effet en production fin 2022.

