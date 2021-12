Le casque de VR d’Apple aurait un argument de taille face à ses concurrents

Selon les informations de l'analyste Ming-Chi Kuo, le premier casque de réalité virtuelle d'Apple serait bien plus léger que ses principaux concurrents.

On apprenait cette semaine qu’Apple pourrait annoncer, en fin d’année prochaine, son premier casque de réalité virtuelle. Selon les informations de Bloomberg, le constructeur miserait sur trois usages pour promouvoir son produit : la communication, les jeux vidéo et la consultation de médias.

Jamais avare en informations sur le possible futur bébé de la marque à la pomme, Ming-Chi Kuo, analyste chez TF International Securities, a livré de nouveaux éléments sur le casque de VR pour appuyer ses dires précédents.

Un casque de réalité virtuelle particulièrement léger

Selon ses informations, repérées par le site 9to5Mac, le premier casque de réalité virtuelle d’Apple aurait un design plutôt classique avec un poids compris entre 300 et 400 grammes. À titre de comparaison, l’Oculus Quest 2 pèse 503 grammes, le HTC Vive Pro 2 affiche 850 grammes sur la balance et le PlayStation VR environ 600 grammes. Le casque de réalité virtuelle d’Apple serait ainsi parmi les plus légers du marché. Néanmoins, le constructeur américain ne compterait pas s’arrêter là.

D’après Ming-Chi Kuo, une deuxième version serait d’ores et déjà dans les cartons du constructeur, avant même la sortie de la première. Cette seconde itération améliorerait encore le poids de l’appareil pour le rendre « significativement plus léger ». Il profiterait également d’un « design industriel mis à jour, d’un nouveau système de batterie et d’un processeur plus puissant ». Cela viendrait renforcer ses informations du printemps où il évoquait un casque de 150 grammes seulement.

Si l’on ignore encore les caractéristiques d’autonomie et de performances du premier casque, difficile de se faire une idée de ce qu’on peut attendre de son déjà successeur. Néanmoins, le design industriel n’est pas sans rappeler le nouveau langage de design des produits Apple ces dernières années. La firme à la pomme a en effet revu celui de ses iMac, iPhone et iPad pour intégrer des bords plus anguleux avec des tranches plates. C’est ce que l’on pourrait retrouver sur la seconde version du casque VR du constructeur.

Des fortes ambitions pour la seconde version

Le premier casque de réalité virtuelle d’Apple, attendu pour l’an prochain, devrait embarquer une puce aussi puissante que l’Apple M1 qui équipe déjà certains de ses ordinateurs, ainsi que des dalles haute définition pour chaque œil. Le casque permettrait non seulement de profiter de la réalité virtuelle, mais également de la réalité augmentée grâce à un système de caméras intégrées pour se déplacer dans son environnement.

Selon Ming-Chi Kuo, le prix serait résolument haut de gamme avec un tarif attendu à plus de 1000 dollars. Néanmoins, cela ne limiterait pas les ambitions d’Apple qui compterait en vendre entre 2,5 et 3,5 millions la première année. C’est cependant avec le second modèle que la firme espère en faire un produit de masse avec 10 millions d’unités attendues.

Selon les informations de l’agence Bloomberg, Apple compterait lancer la production de son premier casque de VR au cours de l’année prochaine avant une commercialisation au dernier trimestre 2022. Ming-Chi Kuo table quant à lui sur un lancement au début de l’année 2023 avant que le second modèle ne soit commercialisé courant 2024.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.