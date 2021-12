Un bug d’iOS 15 fait planter la connectivité Bluetooth au plus mauvais moment

Un bug découvert sur iOS 15.1, toujours présent sur iOS 15.2, déclenche des déconnexions intempestives du Bluetooth notamment lors d’appels au volant. Un problème particulièrement dangereux : il peut forcer les utilisateurs à interagir avec leur téléphone… et à quitter la route des yeux.

Vous rencontrez des problèmes de déconnexion Bluetooth intempestive sur votre iPhone, notamment lorsque vous êtes au volant ? Vous n’êtes pas seul(e). Le problème vient d’un bug découvert pour la première fois avec iOS 15.1… et qui semble malheureusement subsister chez de nombreux utilisateurs ayant installé iOS 15.2 sur leur appareil.

Mis en évidence sur les forums communautaires d’Apple, le problème conduit souvent à une déconnexion du Bluetooth au bout de plusieurs minutes d’un appel. L’échange avec l’interlocuteur n’est pas coupé : il se poursuit sur l’iPhone mais n’est plus relayé au travers du système d’infodivertissement du véhicule, forçant bien souvent l’utilisateur à interagir avec son smartphone pour revenir à l’appel, rétablir la connexion ou simplement raccrocher. Une situation dangereuse en conduite, qui augmente les risques d’accident.

Apple ne s’est pas encore attaqué au problème

« J’utilise le Bluetooth dans mon Toyota Highlander pour un appel et après environ 3 minutes, le Bluetooth s’arrête, ce qui m’oblige à trouver mon téléphone et à le mettre rapidement sur haut-parleur (tout en conduisant) pour terminer l’appel ou le raccrocher. C’est tellement dangereux et ça me donne envie de ne plus utiliser le téléphone dans la voiture », commente un utilisateur cité par PhoneArena.

« Les appels via Bluetooth c’est vraiment le problème pour moi. J’utilise mon Bluetooth dans ma voiture et aussi sur mon dispositif mains libres. Malheureusement, la situation est la même : si je veux appeler via Bluetooth, l’appel téléphonique est annulé après quelques minutes (parfois 2 minutes, parfois 6 minutes). J’ai constaté que le même problème se posait avec l’iPhone 12 et la version bêta d’iOS 15 », explique une autre personne, qui précise que le problème ne survient jamais lorsque Spotify, par exemple, est utilisé en Bluetooth.

On apprend en outre que si ce bug peut être rencontré sur n’importe quel iPhone équipé d’iOS 15, il toucherait principalement les modèles les plus récents (iPhone 12 et iPhone 13 notamment). Quant aux véhicules concernés, ils proviennent de constructeurs variés : Acura, Audi, BMW, Chevrolet, Ford, Honda, Hyundai, Lincoln, Mazda, Mercedes, Mitsubishi, Porsche, Toyota, ou encore Volvo sont cités.

À cette heure, Apple n’a pas encore reconnu officiellement l’existence de ce bug. Un bug qui semble par ailleurs difficile à cerner : certains utilisateurs assurent qu’il aurait, chez eux, été réglé avec le déploiement d’iOS 15.2. Apple ne fait pourtant pas mention d’un correctif pouvant solutionner ces déconnexions Bluetooth dans la changelist de sa dernière mise à jour. Seule une réponse officielle d’Apple permettra d’y voir plus clair… et surtout d’avoir un correctif pour ce bug potentiellement dangereux.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.