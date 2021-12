Apple envisagerait d’intégrer Touch ID dans la télécommande de l’Apple TV

D'après une demande de brevet déposée par Apple, la firme pourrait envisager l'intégration de la technologie Touch ID dans la télécommande de l'Apple TV. Un bon moyen de renforcer à la fois la confidentialité et l'expérience utilisateur.

C’est une demande de brevet déposée par la firme de Cupertino auprès du bureau américain des brevets qui suggérerait l’ajout d’un système de capteur biométrique dans la télécommande de l’Apple TV. Cela signifierait donc qu’Apple penserait à intégrer directement son système Touch ID dans l’appareil.

Dire adieu aux mots de passe sur Apple TV

Touch ID est déjà utilisé sur beaucoup d’appareils Apple : sur certains iPhone, sur les Mac, mais aussi les iPad. Ce capteur biométrique est cependant toujours attendu sur Apple Watch. Touch ID permet une authentification grâce aux données biométriques de l’utilisateur, via une empreinte digitale enregistrée. L’utilisateur, au lieu de saisir son mot de passe, a donc simplement à poser son doigt sur le capteur. Touch ID peut ainsi être utilisé pour se connecter à son compte sur un site, télécharger des applications payantes, payer via Apple Pay… et plus encore.

Son intégration sur Apple TV s’avérerait très pertinente, puisqu’il est possible d’y télécharger des applis payantes ou encore de louer des contenus vidéos et audios. Actuellement, l’utilisateur doit rentrer son mot de passe en utilisant la télécommande. Avec l’implémentation de Touch ID, une simple pression du doigt sur la télécommande suffirait, ce qui rendrait l’opération plus sécurisée, mais aussi plus confortable.

Identifier et séparer facilement les profils

L’intégration de Touch ID dans cette télécommande permettrait aussi de gérer facilement différents profils liés à l’Apple TV. Il serait alors possible de réserver l’accès à certains contenus à des utilisateurs bien précis. Touch ID pourrait alors faire office de contrôle parental, avec un niveau de sécurité particulièrement fiable — et impossible à outrepasser pour les enfants.

Le brevet suggère en outre que la télécommande munie de Touch ID pourrait aussi contrôler d’autres objets connectés de la maison, notamment de l’électroménager. On notera cependant que cette demande de brevet a été déposée il y a plus d’un an, en août 2019. Rien n’indique donc qu’Apple compte le mettre en application sous peu…

