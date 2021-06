Avec tvOS 15 il sera possible de s’authentifier avec Touch et Face ID

Terminée la saisie de texte. Apple est sur le point de faciliter plus que jamais la connexion des utilisateurs à leurs applications sur Apple TV.

Jusqu’ici, lorsque vous vouliez taper du texte dans Apple TV, il fallait absolument vous munir de votre télécommande afin de rédiger ce que vous voulez, lettre par lettre. On ne va pas se mentir, c’était plus que pénible.

Pour y remédier, Apple a mis en place depuis tvOS 10 la possibilité d’utiliser le clavier de votre iPhone pour aller plus vite. Mieux, tvOS 12 a inauguré la prise en charge du trousseau dans les suggestions du clavier, rendant l’authentification à différents services bien plus simple.

Lors de la WWDC 2021 la marque à la pomme a présenté la version 15 de son OS pour Apple TV. Et avec lui, c’est une toute nouvelle manière de s’authentifier qui débarque, grâce à Touch ID et Face ID. Confirmée dans une vidéo de développeurs, la fonctionnalité permettra aux applications de déclencher une authentification Face ID sur l’iPhone d’un utilisateur. Il en va de même pour Touch ID et tout appareil exécutant iOS 15 ou iPadOS 15.

Une ouverture aux développeurs

Apple propose aux développeurs une nouvelle interface de programmation (API) pour l’authentification dans leurs applications tvOS. Une fois le processus terminé, il sera possible de se connecter via Face ID ou Touch ID. A noter que c’est aux développeurs d’activer l’option eux-mêmes, sans quoi, la mise en place de la fonctionnalité n’est pas automatique.

L’ouverture de cette option aux développeurs quelques jours seulement après la WWDC 2021 laisse entrevoir l’accès à cette fonctionnalité au plus grand nombre d’ici à la fin de l’année. Pour rappel, la sortie de tvOS 15 est prévue pour septembre prochain.