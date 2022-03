Un Mac mini sous processeur M2 serait toujours d’actualité… après le Mac Studio

En dépit de la présentation toute récente du Mac Studio, Apple prévoirait bien de nous livrer d’ici quelques mois un nouveau Mac mini équipé d’une nouvelle puce. Cette dernière permettrait notamment de conférer plus de puissance graphique à l’engin.

Mardi dernier, Apple présentait son tout nouveau Mac Studio, un produit à mi-chemin entre le Mac mini (dont il reprend en partie le design) et le Mac Pro. En dépit de cette annonce, MacRumors croit toujours au lancement à court terme d’un nouveau Mac mini équipé de puces M2 ou M2 Pro en fonction de la configuration choisie.

Pour rappel, la piste d’un nouveau Mac mini, plus performant, avait été évoquée par plusieurs rumeurs ces derniers mois. Au-delà de son passage sur un processeur plus puissant, cette nouvelle version profiterait également d’un design remanié, potentiellement avec une face supérieure en plexiglass et des options bicolores. Toujours selon ces rumeurs, son châssis serait également plus petit que celui du modèle actuel.

Plus de puissance GPU pour le nouveau Mac mini ?

Côté SoC, on profiterait donc d’une puce M2 ou M2 Pro. Pour ce qui est de ce nouveau processeur M2, Mark Gurman (journaliste pour Bloomberg) estimait il y a quelques semaines qu’il miserait de nouveau sur 8 cœurs CPU, comme sur la puce M1 actuelle, mais légèrement plus rapides et plus efficaces d’un point de vue énergétique. La vraie nouveauté serait toutefois à chercher du côté de la partie GPU intégrée à ce processeur. Elle passerait à 9 ou 10 cœurs GPU, contre 7 ou 8 cœurs actuellement.

La puce M2 Pro est pour sa part plus mystérieuse mais l’on pourrait y trouver jusqu’à 12 cœurs CPU, au lieu de 10 sur le SoC M1 Pro. Comme le suggéraient certains indices égrainés dans la dernière bêta de macOS Monterey, cette nouvelle puce serait déjà en test chez Apple.

On ignore par contre quand ce nouveau Mac mini M2 verrait le jour. L’appareil pourrait éventuellement être annoncé lors de la WWDC en juin prochain, mais l’apparition — aussi tôt dans l’année — d’un modèle équipé de puces M2 et M2 Pro nous paraît néanmoins légèrement prématurée. Pour rappel, les puces M1 Pro ont été introduites pour la première fois durant l’automne 2021 sur les MacBook Pro 14 et 16 pouces. Apple continue par ailleurs d’exploiter le design M1 : il vient tout juste d’annoncer la puce M1 Ultra, intégrée au Mac Studio.

