L’Apple M1 Ultra n’est pas plus puissant qu’une carte graphique Nvidia GeForce RTX 3090

Les premiers tests du Mac Studio sont arrivés et avec eux... les premiers benchmarks de la nouvelle puce M1 Ultra. On peut ainsi confronter les graphiques d'Apple à la réalité... et on n'explique pas vraiment certaines des données affichées par Apple.

Lors de l’annonce du M1 Ultra, que l’on trouve sur le Mac Studio, Apple avait préparé tout un tas de graphiques et de chiffres. On était revenu sur cette annonce pour mieux comprendre comment Apple a conçu sa nouvelle puce ARM.

Plus fort qu’une RTX 3090 ?

Fait surprenant, le GPU semblait surpuissant. D’après Apple, les performances graphiques de la M1 Ultra seraient supérieures à celles à la carte graphique GeForce RTX 3090 de Nvidia, qui est actuellement la carte graphique grand public la plus rapide du marché. Et en plus, la puce M1 Ultra ne consommerait qu’un peu plus de 100 Watts, soit 200 Watts de moins que le RTX 3090.

Niveau chiffre, l’information est plutôt plausible : le GPU GA102 utilisé par NVIDIA possède 28,3 milliards de transistors, tandis que le M1 Ultra est de 114 milliards. Apple a conçu un GPU plus large, avec davantage de silicium, pour maintenir des fréquences d’horloge plus basses (et donc optimiser la consommation d’énergie). Bien sûr, Apple bénéficie également d’un énorme avantage en matière de processus de fabrication, en utilisant le processus de gravure N5 de TSMC par rapport au processus 8 nm de Samsung que l’on trouve sur les Nvidia RTX 30.

Depuis la levée des embargos, dont notre test, The Verge a décidé d’opposer le ‌M1‌ Ultra à la Nvidia RTX 3090 en utilisant les tests graphiques Geekbench 5. Sans surprise, l’A1 Ultra ne peut pas être comparée à la puce de Nvidia lorsque cette puce fonctionne à pleine puissance. Le Mac Studio a battu le Mac Pro 16 cœurs, mais les performances étaient environ la moitié de celles d’une RTX 3090.

Bref, on ne sait pas comment et pourquoi Apple s’est amusé à comparer les performances de sa nouvelle puce avec la carte graphique RTX 3090. Le fait est qu’Apple n’avait pas de faire tout ça : l’Apple M1 Ultra brille avec des performances impressionnantes pour sa consommation.

