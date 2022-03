Votre magasin Fnac Darty va pouvoir réparer l’iPhone officiellement

Le groupe Fnac Darty annonce rejoindre le réseau de centre de services agréés Apple en France. Les magasins pourront donc gérer le service de réparation des iPhone, iPad et Appel Watch et le service AppleCare.

La réparation d’un iPhone ou d’un produit Apple va devenir plus simple en France. Le groupe Fnac Darty annonce que sa filiale WeFix rejoint le réseau de Centres de Services Agrées Apple (CSAA) en France.

Cela signifie que les enseignes WeFix seront désormais en capacité de réparer officiellement certains produits Apple : l’iPhone, l’Apple Watch et l’iPad. Avec le faible nombre de magasins Apple Store en France, cela donne aux consommateurs un deuxième point d’accès facilement reconnaissable pour la réparation de leurs produits.

C’est quoi WeFix ? Quels sont les magasins concernés ?

WeFix est une filiale du groupe Fnac Darty spécialisée dans la réparation de téléphones portables et de tablettes. Certaines boutiques sont autonomes, mais on retrouve surtout des stands WeFix dans les grands magasins du réseau Fnac Darty. La firme annonce couvrir plus de 120 points de vente en France.

Avec cette annonce, Apple va donc ajouter un réseau de 120 points de réparation pour ses produits dans le cadre du service AppleCare. La firme à la pomme mise beaucoup sur ses services depuis plusieurs années et propose notamment sa garantie AppleCare sous forme d’un abonnement mensuel. Le service va gagner en force de proposition avec cet accord.

La transition sera toutefois progressive. Le communiqué de presse précise que l’ensemble des points WeFix deviendront des espaces de réparation agrée Apple courant 2022.

Quels sont les avantages du service agréé ?

Notre dossier complet sur la réparation de l’iPhone est clair : passer par le service agréé peut représenter un certain investissement, mais il s’agit de la solution la plus simple. Pas de mot de passe à fournir, des pièces de réparation officielles et un service clé en main. Si vous êtes client de l’assurance Orange, c’est aussi le chemin conseillé.

