Ce que révèle le démontage de l’iPhone SE 5G (2022)

L'iPhone SE 5G a été démonté dans les règles de l'art. On peut ainsi avoir quelques précisions supplémentaires sur les changements réalisés par Apple.

L’iPhone SE a été renouvelé par Apple en mars 2022, il garde son célèbre et vieillissant design, mais il il profite de la puce A15 Bionic, la même que sur les iPhone 13. Concrètement, cela signifie que le smartphone milieu de gamme d’Apple est désormais capable d’utiliser la 5G.

Ce smartphone a été démonté, comme tous les produits électroniques et au même titre que le Mac Studio qui a été annoncé lors du même événement Apple.

Un modem 5G fourni par Qualcomm

Le démontage du nouvel iPhone SE permet de comprendre plus précisément ce qu’Apple lui a fait subir. Premièrement, il dispose d’une batterie plus grande avec une capacité de 2 018 mAh par rapport à 1 821 mAh pour le modèle de la génération précédente. Le nouvel iPhone SE offre ainsi jusqu’à deux heures supplémentaires de lecture vidéo et jusqu’à 10 heures supplémentaires de lecture audio, selon Apple.

Mais ce qui est intéressant est la présence du modem Snapdragon X57 de Qualcomm qui permet de profiter de la 5G. La prise en charge de la 5G est limitée aux bandes de fréquences inférieures à 6 GHz, alors que les iPhone 13 prennent également en charge les bandes mmWave aux États-Unis. En France, les fréquences millimétriques ne sont pas encore utilisées pour la 5G, cela n’est donc pas un handicap pour l’iPhone SE 5G.

Comme on s’en doutait, l’iPhone SE 2022 n’est pas un smartphone qui sera simple à réparer soi-même. L’étanchéité IP67 complique les réparations, mais réduit le risque d’éventuels dégâts liés à l’eau. Comme les précédentes versions, la coque arrière en verre est fragile et donc difficile à changer. Notons tout de même que cet iPhone SE (2022) a quelques composants modulaires que l’on peut remplacer individuellement et que l’on peut retrouver sur l’iPhone SE 2020 ou l’iPhone 8.

