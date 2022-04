Apple travaillerait sur un chargeur de voyage compact à double port USB-C

Des images d'un supposé chargeur Apple émergent sur le web, elles dévoilent un produit compact, pratique en déplacement, doté de deux ports USB-C... et pertinent pour de nombreux produits.

Apple travaillerait bien sur un nouveau chargeur officiel, doté de deux entrées USB-C. Évoqué il y a peu au travers d’une note publiée par mégarde sur le site du géant de Cupertino, ce nouvel accessoire offrirait 35 W de puissance. Cela lui permettrait notamment de recharger et alimenter de nombreux appareils Apple, allant du dernier MacBook Air (fourni par défaut avec un chargeur de 30 W) aux iPhone et iPad, en passant par l’HomePod Mini, entre autres.

Le site ChargerLAB (qui avait précédemment vu juste en dévoilant avant tout le monde les photos du chargeur 18 W pour iPhone), partage aujourd’hui des rendus 3D de ce nouveau bloc secteur. On découvre un chargeur qui pourrait s’avérer pratique en déplacement, avec des broches repliables, un format compact et des enfoncements circulaires sur les flancs pour conférer une meilleure prise.

Ce nouveau chargeur avait fait l’objet d’un tweet de Ming-Chi Kuo le mois dernier. L’analyste de TF International Securities prédisait notamment l’utilisation de nitrure de gallium (GaN). Ce semi-conducteur permet aux chargeurs d’être plus petits, plus légers et plus économes en énergie que les chargeurs traditionnels utilisant du silicium.

Comme le rappelle MacRumors, ce ne serait pas la première fois qu’Apple utilise cette technologie. Nous l’avions déjà trouvée sur le bloc secteur 140 W du MacBook Pro 16 2021. Des chargeurs au nitrure de gallium sont par ailleurs déjà présents sur le marché, notamment au travers des modèles proposés par certaines marques tierces, comme Anker ou Belkin.

#Apple is planning to release its first 35W dual USB-C charger.#ChargerLAB got the leaked pics of it. It adopts foldable prongs, and unlike other chargers, two USB-C ports are side by side.

We’ll bring more information about this charger.#applecharger #tech #iPhone14 pic.twitter.com/wzyR7bdHdi

— ChargerLAB (@chargerlab) April 12, 2022