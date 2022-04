Apple laisse échapper des informations sur un chargeur double USB-C

Apple a publié brièvement une fiche support pour un adapteur secteur de 35 W embarquant deux ports USB-C. Un accessoire très attendu qui n'existe pas au catalogue pour le moment.

Il est rare que les boulettes viennent directement d’Apple. Et pourtant, cette fois, c’est un document publié un peu trop tôt qu’a réussi à apercevoir 9to5Mac sur le site américain de la marque.

Dans un document de support, le site spécialisé a ainsi appris l’existence d’un chargeur d’alimentation avec deux ports USB-C. Cet accessoire n’est évidemment pas prévu à la commercialisation pour le moment et le document a été rapidement retiré.

Récupérer une partie de ses consommateurs

Cependant, on y apprend quelques informations comme notamment la prise en charge de la technologie GaN (Nitrure de gallium), qui remplace le silicium depuis les derniers MacBook Pro 16. Celle-ci permet d’avoir des chargeurs plus compacts, plus puissants et moins de perte d’énergie. Le fameux nouveau chargeur compterait d’ailleurs sur une puissance de 35 W. Cet adaptateur servirait à charger plusieurs iPhone, iPad ou un iPhone (même iPhone 13 Pro Max) en plus d’une Apple Watch, par exemple, et bien d’autres appareils USB-C.

Jusqu’à présent, Apple vend un adaptateur USB-C de 30 W, mais avec un seul port, plutôt destiné aux iPhone et iPad, ou bien des adaptateurs plus puissants de 67 W et plus pour MacBook, en mono-port aussi. Mais aucun ne permet de charger deux appareils en même temps alors que d’autres marques comme Anker, Green_e et tant d’autres le font déjà. Et surtout, à l’heure où Apple a retiré les adaptateurs de ses boîtes d’iPhone et d’Apple Watch, les utilisateurs sont bien souvent tentés d’aller piocher chez d’autres fabricants pour trouver le produit adéquat. Apple pourrait ainsi faire revenir dans son giron une partie de ses propres consommateurs avec un produit deux-en-un.

Cela fait plusieurs fois que la rumeur fait état d’un nouvel adaptateur secteur en vue chez Apple. Il faudrait en effet un adaptateur bien plus puissant pour supporter au moins le MagSafe Duo qui permet de charger son iPhone et son Apple Watch en même temps. Une version nouvelle de cet accessoire est toujours attendue.

