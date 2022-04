WWDC 2022 : Apple y dévoilerait deux nouveaux MacBook

Apple organise une nouvelle édition en ligne de sa conférence WWDC en juin prochain. L'occasion de pouvoir y dévoiler quelques nouveautés et pourquoi pas de nouveaux produits, d'autant que selon le spécialiste Mark Gurman, de nouveaux MacBook pourraient y faire leur apparition cette année.

Apple s’apprêterait-il à nous émerveiller une fois de plus à l’occasion de la WWDC 2022 ? La marque à la pomme aurait encore quelques surprises dans sa botte pour cette année selon Mark Gurman, journaliste spécialisé chez Bloomberg et spécialiste. Ce dernier partage de nouvelles prédictions en évoquant le lancement potentiel de deux nouveaux produits qui pourrait avoir lieu durant la conférence annuelle de la firme californienne le 6 juin prochain.

Après avoir lancé son Mac Studio le mois dernier, Apple pourrait envisager de poursuivre 2022 en introduisant à la WWDC deux nouveaux MacBook, comme le rapporte Mark Gurman dans sa newsletter Power On. Cette conférence qui fait généralement la part belle aux mises à jour logicielles des principaux appareils de la marque peut parfois réserver quelques surprises niveau hardware. Ce ne fut pas le cas l’an dernier, mais pour cette édition Apple pourrait bien choisir cet événement pour y faire de nouvelles annonces matérielles.

Deux nouveaux MacBook en préparation ?

Nous savions déjà qu’Apple pourrait lancer de nouveaux Mac dans les prochains mois, mais d’après Gurman, ces deux nouveaux MacBook devraient faire leur arrivée vers le milieu de l’année ou au début du second semestre. L’un de ces modèles devant probablement être le nouveau MacBook Air. Selon lui, Apple mettrait à jour une grande partie de son catalogue Mac cette année, et les premières mises à jour pourraient arriver bientôt d’après ses informations. Pourquoi pas à la WWDC donc.

Selon les rumeurs, ce nouveau MacBook Air que dévoilerait Apple présenterait des similarités avec l’iMac 24 pouces lancé il y a bientôt un an déjà puisqu’il proposerait entre autres un nouveau design avec des bordures blanches et une toute nouvelle variété de coloris (d’ailleurs présents dans l’invitation laissée par Apple). Ce MacBook pourrait aussi amener avec lui de nouveaux ports, ainsi qu’une compatibilité MagSafe, une meilleure caméra Facetime et pourquoi pas une toute nouvelle puce M2 qui viendrait se placer entre la M1 et la M1 Pro au niveau performance.

2022, une année chargée pour Apple

Nous savons également qu’un casque de réalité virtuelle pourrait aussi être à l’ordre du jour lors de cet événement. Gurman mentionne également que le développement de plusieurs Mac est en cours chez Apple et que la société préparerait entre autres pour 2022 une mise à jour de son Mac Mini, un nouvel iMac 24 pouces ainsi qu’un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme pour remplacer le modèle 13 pouces.

Quoi qu’il en soit, nous sommes impatients de voir ce qu’Apple nous réserve, cette année risquant d’être riche en nouveautés.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.