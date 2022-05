En mai, Apple Arcade ajoute quatre nouveaux titres au catalogue de son service de jeux sur abonnement. Deux jeux conçus tout spécialement pour la plateforme d’Apple, mais aussi deux jeux mobiles déjà plébiscités, dont le foutraque Goat Simulator+.

Les ajouts continuent d’arriver sur Apple Arcade. Après un mois d’avril vrombissant, la marque à la pomme a déjà prévu quatre nouveaux jeux en ce mois de mai : deux jeux inédits et deux succès du jeu mobile qui arrivent dans leur version intégrale et, comme c’est de rigueur sur la plateforme de jeux en accès illimité, sans publicité ni achat intégré.

Les nouveaux jeux de mai sur Apple Arcade

Badland Party

13 mai : Goat Simulator+

Goat Simulator+ 20 mai : Warped Kart Racers

Warped Kart Racers 27 mai : Pro Darts 2022+

Déjà disponible sur tous les supports proposant Apple Arcade (iPhone, iPad, iPod, Apple TV et Mac), Badland Party est le nouvel épisode de la saga Badland. Mais il s’agit là d’un jeu inédit, conçu spécifiquement pour le service de jeux sur abonnement d’Apple. Il reprend l’ambiance de plateforme en scrolling latéral, avec des graphismes colorés améliorés. Le jeu se joue en solo ou en multijoueur (jusqu’à 4 joueurs), en ligne comme en local.

Si vous aimez les jeux de courses, Apple Arcade ajoute Warped Kart Racers à sa collection. Un autre titre inédit, avec 20 personnages issus de séries à succès (American Dad, Family Guy, King of the Hill and Solar Opposites!). 16 cartes tirées des épisodes les plus populaires. Le jeu propose une campagne solo dense, mais aussi la possibilité de jouer jusqu’à 8 compétiteurs en multi sur des courses dignes de Mario Kart ou Sonic Racing.

À cela, Apple ajoute deux jeux siglés “+”, ce qui signifie qu’il s’agit de jeux mobiles de l’App Store en version intégrale, parfois avec des bonus. Après avoir surpris tout son monde sur PC et consoles avant de porter l’improbable sur smartphone et tablette, Goat Simulator+ prend son envol sur Apple Arcade dans une version remaniée pour l’occasion, presque plus qualitative que l’original. Ce qui ressemblait initialement à une blague reprend le concept de la chèvre qui doit semer le chaos et tout détruire autour d’elle, à coup d’armes improbables, d’envolées complètement désarticulées, pour emmagasiner le plus de points possible au fil de ses destructions.

Enfin, Pro Darts 2022+ s’adresse aux amateurs de fléchettes. Le jeu a été tout particulièrement soigné pour proposer un environnement 3D réaliste et premium. À vous le tableau de fléchettes classique, mais aussi des déclinaisons inattendues, voire des jeux plus obscurs. Vous avez au choix des millions de combinaisons de fléchettes possibles. Glissez votre doigt pour lancer la fléchette vers la cible de manière intuitive.

