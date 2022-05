Apple imagine des coques qui changent l’interface de l’iPhone pour la photographie, la musique, le jeu vidéo…

Apple a déposé une demande de brevet concernant les coques et stations d'accueil pour iPhone ; la marque voudrait changer le fonctionnement et l'interface utilisateur de l'iPhone en fonction des usages.

Apple dépose régulièrement des demandes de brevets pour ses innovations, comme ceux récemment qui attestent que la marque à la pomme travaille sur un écran OLED pliable. Cette fois-ci, Apple souhaite changer l’interface utilisateur (UI) de votre iPhone en fonction de la coque que vous lui mettez ou de la station d’accueil sur laquelle vous le brancher. Une manière d’adapter l’UI du téléphone en fonction de vos usages, pour toujours plus de praticité et d’intuitivité.

Un nouveau brevet d’Apple pour les coques et stations d’accueil

Le U.S. Patent and Trademark Office (l’Office américain des brevets et des marques) a reçu une demande de brevet d’Apple (c’est la demande numéro 20220150347 pour les curieux). Elle concerne des appareils et accessoires électroniques qui possèdent des systèmes de communication sans-fil en champ proche. Lorsqu’un appareil (iPhone, iPad) le détecte, il change dynamiquement son fonctionnement en passant d’une interface utilisateur graphique à une autre.

L’intérêt, c’est d’adapter ces interfaces utilisateurs aux différents usages que l’on peut avoir de l’iPhone. L’objectif est de les rendre plus simples que l’interface iOS que nous connaissons tous aujourd’hui : moins de boutons, moins de clics.

C’est ce qu’on peut lire dans le résumé de cette demande. Nous vous le concédons, c’est un peu abstrait. Mais là où Apple est généreux, c’est sur les exemples d’usages donnés dans cette demande de brevet.

Un iPhone qui change d’interface si vous le mettez dans une coque spéciale

Par exemple, si vous placez votre iPhone dans un étui pour le sport, à la manière des pochettes que l’on met sur le bras, il pourrait très bien changer son interface par une UI conçue pour les usages sportifs. On peut imaginer qu’Apple mette en avant un compteur de pas, le contrôle de la musique, l’affichage du GPS, etc.

Cela peut aussi fonctionner pour les stations d’accueil. Si l’on place un téléphone Apple sur une station avec haut-parleurs, on pourrait voir l’interface changer pour afficher principalement des commandes de lecture audio. On pourrait aussi voir une station d’accueil faite pour le réveil apparaître.

Vous utilisez peut-être l’iPhone en mobilité, en voiture ou à vélo. Apple y a pensé : si vous branchez votre iPhone sur un Car Dock, l’interface habituelle pourrait changer et n’afficher que CarPlay, Maps. De même à vélo où l’on pourrait voir apparaître le GPS et des données sportives (vitesse, fréquence cardiaque, longueur du trajet).

Apple imagine aussi des coques spécialisées pour certains usages. Par exemple : une coque faite pour la photographie, qui permettrait d’afficher des fonctionnalités relatives à la caméra (modes, réglages). Du côté du jeu vidéo, une coque conçue pour le gaming pourrait voir le jour, avec des gâchettes ; au lieu de les avoir intégrées dans le téléphone comme sur le Xiaomi Poco F4 GT, elles seraient dans une coque. Lorsque vous équipez votre iPhone de cette dernière, l’interface pourrait là aussi changer pour un écran dédié aux jeux vidéo. On peut imaginer des réglages pour les gâchettes, l’affichage de votre bibliothèque de jeux vidéo, etc.

Enfin, Apple présente un concept de coque iPhone dédiée à la domotique et à la maison connectée, avec une interface comprenant une télécommande, des contrôles d’objets connectés de la musique et des widgets : météo, agenda, etc.

Là-dessus, on verrait davantage l’iPad adapté pour le contrôle domotique, par son écran plus grand et par le fait que ce soit un produit qui reste davantage à la maison.

Un système de changement d’interface utilisateur qui n’en est qu’au concept

Attention : ces coques ou stations d’accueil pour iPhone n’en sont qu’au concept : nous sommes encore loin de les voir arriver sur le marché ou de voir une prochaine mise à jour d’iOS avec ce système. Il est peu probable que ce soit Apple qui produise ces coques et stations d’accueil en réalité : il y a davantage de chances pour que cette mission soit réservée aux accessoiristes avec la certification MagSafe notamment. Mais certains produits pourraient être conçus et vendus par Apple : la marque vend déjà des accessoires pour iPhone.

D’ailleurs, nous ne sommes même pas sûrs que cette interface utilisateur dynamique voit le jour à l’avenir. Il n’empêche que le concept reste intriguant et intéressant.

Parmi les autres demandes de brevets déposées par la marque à la pomme, on peut noter un brevet pour un toit ouvrant de voiture ou celui en rapport avec des capteurs de pressions pour ses futurs produits.

