Apple pourrait faire renaître les capteurs de pression dans ses produits

Le site Patently Apple a publié de nouveaux brevets qui montrent comment Apple pourrait faire revenir à ses capteurs de pression à l’avenir, utilisés notamment par le passé dans la technologie 3D Touch de l’iPhone, et les étendre à plusieurs familles d’appareils.

Un retour inattendu. Après la disparition quasi complète de tout capteur de pression des appareils Apple (hormis ceux du trackpad des MacBook), de nouveaux brevets laissent entendre qu’Apple serait prêt à faire revenir sa technologie 3D Touch qui avait disparu après l’iPhone XS.

Enfin pas tout à fait, puisque ces brevets font référence à des capteurs de force nouvelle génération qui seraient destinés aux Apple Watch, iPhone et aux MacBook.

Des capteurs de force même sur les AirPods

Ce sont des brevets délivrés par le Bureau américain des brevets et des marques de commerce (USPTO), publiés la semaine dernière et repérés par Patently Apple, qui présentent cette technologie à venir chez le géant américain. Ceux-ci montrant les différentes applications possibles de ces capteurs.

L’un des schémas présente des capteurs conçus pour de petits appareils tels que des Apple Watch ou des AirPods et miniaturisés afin de mesurer la pression exercée. On y voit une Apple Watch avec un bouton latéral qui ne serait plus une couronne digitale, mais un bouton sensible à la pression. Un autre brevet détecté en fin d’année dernière montrait également une couronne avec des capteurs optiques pouvant identifier les gestes de l’utilisateur afin de naviguer dans l’interface. Apple chercherait donc à l’avenir à éviter les pièces mobiles dans ses appareils pour les rendre plus résistants.

Des bracelets intelligents pour Apple Watch

Autre nouveauté intéressante, ces capteurs pourraient être utilisés pour concevoir des bracelets intelligents pour les Apple Watch et seraient capables de détecter des données comme la pression artérielle et le pouls. Il se murmurerait que la prochaine Apple Watch pourrait arriver avec de nouvelles fonctionnalités santé, pourquoi pas de ce type.

Ce retour d’un 3D Touch nouvelle génération est évoqué sur d’autres appareils comme les MacBook (où il se nomme Force Touch), mais aussi sous les écrans d’iPhone pour permettre une expérience similaire qui offrait un sous-menu aux applications des iPhone avant même de les ouvrir ou différentes options sur Mac selon l’intensité de l’appui.

Cette nouvelle technologie combine plusieurs petits modules plutôt qu’un seul composant pour pouvoir être incorporée dans plus d’appareils et peut-être également réduire les coûts. Aucune rumeur ne fait état pour l’instant d’un probable retour de la technologie 3D Touch chez Apple. Il faudra sans doute attendre quelques années avant de les voir arriver sur des produits à la pomme. Ou peut-être jamais, un brevet servant avant tout à protéger une invention.

