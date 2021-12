Apple Watch : la couronne digitale pourrait bientôt disparaître

Apple a obtenu un brevet pour un capteur optique qui viendrait remplacer la couronne digitale et servirait notamment à la reconnaissance gestuelle.

Avec l’écran carré, c’est sans doute l’élément le plus emblématique de l’Apple Watch que d’autres ont essayé de copier sans réussite : la couronne digitale. Ce petit bouton multifonctions situé sur le côté sert à peu près à tout, de la navigation au zoom en passant par la validation d’une fonction et évidemment pour l’ECG (sur les montres compatibles).

Pourtant, Apple songerait à s’en débarrasser. Le site Patently Apple a repéré parmi les brevets publiés ces derniers jours par l’USPTO, l’Office américain des brevets et des marques, une demande formulée par Apple en juillet 2019 pour son Apple Watch et pour l’introduction sur la montre connectée d’un capteur optique en remplacement de la couronne actuelle.

Un capteur optique capable de tout

Plusieurs schémas montrent ainsi un capteur optique qui vient se positionner sur la droite du cadran. Et son objectif est bien précisé : être capable de comprendre les gestes de l’utilisateur. Il peut aussi servir à mesurer de nombreuses données biométriques comme la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, le niveau d’oxygénation du sang, la pression artérielle ou encore l’estimation du volume sanguin.

Des choses déjà permises par les Apple Watch actuelles. D’autres pas encore comme la mesure de la pression artérielle sur laquelle la firme travaille depuis de nombreuses années.

La présence de ce capteur optique rendrait tout cela possible en parvenant à « déchiffrer » les gestes de l’utilisateur pour les commandes comme les mesures. Cela n’empêcherait pas la Watch d’embarquer un autre « composant d’entrée utilisateur » –pour servir aux commandes– comme des boutons et/ou un cadran tactile pour valider des commandes. Retirer la couronne aurait cependant le mérite de laisser la place à d’autres composants et donc d’apporter d’autres fonctions et possibilités.

Un gain de place pour l’arrivée de nouvelles fonctions

Apple avance aussi que retirer la couronne, le seul élément protubérant de la montre, permettrait aussi de s’éviter de la casse matérielle en cas de chute de l’utilisateur et d’endommager alors le fonctionnement global. Le capteur optique apparaît en effet très lisse sur le côté.

L’utilisation du capteur optique sur l’Apple Watch // Source : USPTO L’utilisation du capteur optique sur l’Apple Watch // Source : USPTO

Selon les éléments portés par Tim Cook et les siens à leur demande intitulée « Montre avec capteur optique pour la saisie de l’utilisateur », la détection de gestes serait aussi efficace et intuitive que l’utilisation de la couronne pour valider les actions. Le système optique du composant parviendrait à différencier un glissé sur le capteur d’un simple appui, un doigt qui s’approche d’une tape de commande. Un contrôle de l’appareil sans avoir besoin de le toucher d’une certaine façon.

Se débarrasser de la couronne pourrait avoir le mérite de laisser plus de place à de nouveaux capteurs santé, mais aussi à la batterie pour une plus grande autonomie, de l’aveu même d’Apple dans sa demande.

