Apple Watch Series 7 vs Apple Watch Series 6 : les 8 points essentiels pour bien choisir

Ce vendredi, Apple met en vente sa toute dernière Apple Watch Series 7. Un modèle qui ne souffle pas forcément un vent de révolution, mais avance quelques points différenciants par rapport à son ainée, la Series 6, que la marque à la pomme a décidé de retirer de son catalogue. Et pourtant, cette dernière a encore quelques sérieux atouts.

Vous voulez opter pour une Apple Watch, mais vous ne savez pas laquelle choisir. Apple propose désormais sur son store la toute nouvelle montre connectée Apple Watch Series 7, la Watch SE, avec moins de capteurs, et la Watch Series 3 qui garde le design initial (boîtiers de 38 et 42 mm). Évincée par Apple, la sortante, l’Apple Watch Series 6, a toujours quelques sérieux arguments à faire valoir et pourrait s’avérer un judicieux placement.

Design des Apple Watch Series 7 et Series 6

À première vue, pas de changement entre la Watch Series 7 (41 x 35 x 10,7 mm en 41 mm/45 x 38 x 10,7 mm en 45 mm) et la Watch Series 6 (40 x 34 x 10,7 mm en 40 mm/44 x 38 x 10,7 mm en 44 mm). Éventuellement pourrez-vous sentir une très légère prise de poids, de 1,5 à un peu plus de 4 g selon que vous choisissiez de l’aluminium, de l’acier ou du titane en plus ou moins grand.

Les deux montres arborent le même design carré aux bords légèrement arrondis, la couronne digitale avec retour haptique sur la droite cerclée de rouge pour accéder au menu ou déclencher Siri en appuyant, le bouton qui permet de double-cliquer pour accéder à ses cartes de paiement et fidélité ou de cliquer une fois pour ses apps favorites (en gardant votre doigt appuyé, vous pouvez éteindre la montre ou accéder à la fonction appel d’urgence). Entre les deux, on voit le micro intégré pour parler à Siri ou à votre interlocuteur au téléphone.

Sur la gauche, on note une légère différence entre les deux montres. La Watch Series 7 dispose d’une fente large et fine pour le haut-parleur, là où la Series 6 laissait apparaître un double espace. À l’intérieur, les mêmes capteurs sont présents : altimètre toujours actif, le GPS, la boussole, ainsi que le gyroscope ou encore l’accéléromètre. De ce côté-là, match nul.

Au final, pas de différence dans le port de la montre. Que ce soit en petit ou en grand format de boîtier, la sensation au poignet est la même entre les deux générations. Et vous pouvez même utiliser les bracelets disponibles depuis de nombreuses années (adaptés aux tailles des boîtiers) qui restent compatibles.

Sur les deux générations, le boîtier est disponible en aluminium 100 % recyclé, en acier inoxydable ou en titane.

Étanchéité

Si visuellement, écran éteint, on ne note pas de différences, il y en a sur des points plus invisibles. La Watch Series 7 et la Watch Series 6 restent toutes les deux étanches et peuvent supporter une immersion jusqu’à 50 m (certification WR50). Cela vous sera utile pour vous adonner à la natation ou bien pour ne pas avoir à retirer votre montre sous la douche. En revanche, Apple déconseille de les utiliser pour de la plongée sous-marine, du ski nautique ou des activités en courants rapides.

Mais la Series 7 peut se targuer d’un tout petit avantage : elle affiche un indice de protection IP6X de résistance à la poussière absent du modèle précédent.

Quelles différences sur l’écran ?

C’est le changement le plus visuel de 2021. L’écran de l’Apple Watch Series 7 gagne 1 mm sur les deux tailles pour passer de 40 (324 x 394 pixels) à 41 mm (352 x 430 pixels) et de 44 (368 x 448 pixels) à 45 mm (396 x 484 pixels). C’est un peu moins de 20 % gagné sur l’affichage, mais en lecture de messages ou de notifications, c’est assez agréable, surtout avec la sensation d’écran qui déborde. Le grand modèle va accueillir un clavier AZERTY pour taper du bout des doigts. Il ne semble pas certain que le modèle 41 mm y aura le droit ni les Watch précédentes.

Pour les deux modèles, l’écran est LTPO Retina avec une luminosité jusqu’à 1000 nits et la fonction always-on pour avoir toujours l’affichage en vue sans avoir à réactiver l’écran. Et Apple annonce, sur la Watch Series 7, un écran 70 % plus lumineux avec le always-on à votre poignet lorsque vous êtes en intérieur. Cela peut paraître anecdotique, mais les utilisateurs d’Apple Watch vous diront à quel point cela est pratique de pouvoir voir l’heure ou ses notifications en jetant un discret coup d’œil à la montre sans avoir à secouer son poignet pour réveiller l’écran.

Le gabarit des montres ne change quasiment pas entre les deux tailles, ce sont avant tout les bordures qui ont été affinées au maximum. Il est d’ailleurs assez amusant de réaliser que, si vous hésitez avec l’Apple Watch Series 3 toujours proposée par la marque, le plus grand écran de la première génération est désormais à peine plus grand que le plus petit sur la Watch Series 7 (42 mm contre 41 mm).

Résistance

L’autre nouveauté au niveau de l’écran, c’est évidemment le renforcement de sa résistance sur la dernière génération. À moins de cogner violemment la dalle de la montre ou de faire chuter l’appareil malencontreusement, l’Apple Watch ne souffre pas trop de rayures et égratignures en tous genres facilement. Apple a néanmoins tenu à renforcer encore plus son écran avec le verre le plus résistant. Pour cela, il est 50 % plus épais que sur la Watch Series 6, mais aussi taillé légèrement différemment. La base est plus plate au niveau de la jonction avec le châssis pour assurer une certaine solidité et rigidité face aux chocs. Cela permet aussi d’avoir un affichage qui déborde de la simple dalle plate en surface et donne cet effet « cascade » de l’écran avec notamment l’affichage de certains fonds d’écran qui épousent les contours.

Autonomie et recharge

La Series 7 et la Series 6 annoncent 18 heures d’autonomie. Dans les faits, sur la Watch Series 6, cela nous avait permis de tenir une bonne journée et demie en utilisation classique. Malgré son écran plus grand, sa luminosité plus importante pour le Always-On de l’écran, l’Apple Watch Series 7 gère parfaitement sa batterie pour annoncer les mêmes capacités.

Mais c’est au niveau de la charge que la nouvelle venue se démarque. Elle profite d’une charge rapide 33 % plus rapide que la Series 6 grâce à une architecture interne repensée. Il vous faudra 45 minutes pour récupérer 80 % d’autonomie (8 h en 8 minutes, idéal pour le suivi du sommeil) contre un peu plus d’une heure précédemment. Cela est dû à un petit changement notable : le chargeur de l’Apple Watch Series 7 est désormais USB-C compatible avec un adaptateur 20 W, indispensable pour profiter de la charge rapide (mais absent de la boîte comme sur la Series 6 !).

N’espérez pas utiliser un ancien chargeur pour recharger rapidement la nouvelle montre connectée d’Apple, ça ne fonctionnera pas. Tout comme les anciens modèles ne se chargeront pas plus vite avec le nouveau socle par induction.

Peu de changements sur la puce

Apple n’a pas communiqué sur son nouveau SiP lors de la keynote. On pensait donc que la puce de l’Apple Watch Series 7 était la même que celle de la Series 6. Nous avons appris des ingénieurs de l’entreprise qu’il s’agit en fait d’une nouvelle puce baptisée S7. Mais, elle ressemble, de l’aveu même des intéressés, à la puce S6. Elle a juste été configurée et calibrée pour répondre aux nouvelles exigences 2021, à savoir gérer une nouvelle batterie avec charge rapide, un écran plus grand avec davantage d’informations affichées, et de nouvelles possibilités en activité.

Elle s’accompagne de la puce U1 (Ultrawide band 1) qui permet des connexions et transferts rapides entre appareils compatibles (les iPhone 13, 12 et 11 ; les HomePod mini ; les AirTags).

Niveau rapidité, efficacité et puissance, les deux montres semblent donc se valoir. Ou néanmoins, cela ne se joue pas à grand-chose, Apple n’ayant pas cette année vanté les mérites de son nouveau système en puissance supplémentaire par rapport à son prédécesseur. On trouve toujours 32 Go de stockage interne pour les applications téléchargées depuis l’App Store, pour votre musique ou vos podcasts embarqués.

Zoom sur la santé

On trouve rigoureusement les mêmes capteurs santé sur les deux montres, à savoir ceux pour l’ECG (électrocardiogramme et signalement de fibrillation auriculaire, d’arythmie cardiaque) et pour l’oxymètre, nécessaire à connaître votre taux d’oxygène dans le sang. Le dos des deux montres est bardé des LED nécessaires à prendre en continu et en tâche de fond vos mesures de santé, à vous avertir si nécessaire d’un changement repéré. Vous pouvez également faire le suivi de votre sommeil ou bien utiliser l’app Pleine conscience pour vous relaxer.

L’une comme l’autre est également dotée de la détection de chute, et désormais en cours d’activité sportive, et de la fonction d’appel d’urgence pour prévenir vos contacts prédéfinis si vous étiez victime d’un malaise, d’une chute ou de toute autre circonstance et que la montre note que vous ne bougez plus. Vous pouvez aussi déclencher l’appel d’urgence en appuyant sur le bouton de droite.

watchOS 8

Le système d’exploitation watchOS 8 est le même sur les deux montres, avec toutes ses nouveautés au niveau des activités ajoutées, de la détection de démarrage et de chute en activité, du mode Concentration, du fond d’écran en mode portrait, l’app de méditation Pleine Conscience, etc.

Par rapport à l’Apple Watch Series 6, la Series 7 affichera évidemment des polices possiblement plus grandes du fait de son écran étendu tout comme les boutons et titres des menus. Les éléments graphiques emplissent bien mieux l’écran également. La calculatrice devient plus simple à utiliser, tout comme la fonction Griffonner pour écrire vos messages au doigt, Chronomètre, Activités et Alarmes pour mieux voir les informations. Car l’interface a été optimisée pour voir plus grand pour plus d’interaction.

Mais on trouve aussi des fonds d’écran dédiés spécifiques à l’Apple Watch Series 7. Le cadran Contour donne un affichage stylisé de l’heure avec des chiffres collés aux bords de l’écran et une animation fluide pour voir l’heure d’un coup d’œil. Le cadran Modulaire Duo qui propose des complications (raccourcis vers des apps et des fonctions) beaucoup plus larges.

Le nouveau cadran Contour de l’Apple Watch Series 7 // Source : FRANDROID Le cadran Modulaire Duo de l’Apple Watch Series 7 // Source : FRANDROID

Couleurs disponibles

De la couleur en veux-tu, en voilà ! La Watch Series 6 en boîtier aluminium existe en argent, gris sidéral, or, bleu et rouge (PRODUCT)RED. En acier inoxydable, vous pourrez la trouver en boîtier or et graphite. Elle existe également en titane et titane noir.

L’Apple Watch Series 7 est disponible en minuit, lumière stellaire, bleu (plus clair que l’an dernier), rouge (PRODUCT)RED et un nouveau venu, le vert, pour le boîtier aluminium. En acier inoxydable, vous aurez le choix entre argent, or et graphite. Pour le modèle Watch Edition, ce sera titane ou titane noir.

Prix et disponibilité des Apple Watch Series 7 et Series 6

L’Apple Watch Series 7 est disponible à compter de ce vendredi 15 octobre à partir de 429 euros pour le modèle GPS en boîtier aluminium de 41 mm (459 euros en 45 mm) et à partir de 529 euros en version cellulaire + GPS. C’est le même prix de lancement que la Watch Series 6 l’an dernier.

L’Apple Watch Series 6 n’est plus officiellement en vente sur le store d’Apple. Mais elle peut encore être trouvée chez des revendeurs partenaires à des prix qui peuvent être très intéressants.