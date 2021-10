L’Apple Watch Series 7 sera disponible le 15 octobre

Présentée lors de la keynote de rentrée avec les iPhone 13 et l’iPad mini, l’Apple Watch Series 7 n’avait pas de date de sortie. La marque a donné une date de disponibilité pour la mi-octobre.

Nouvel écran, nouvelle résistance et quelques améliorations de-ci de-là, l’Apple Watch Series 7 s’était dévoilée sans donner de date de sortie. Apple avait seulement indiqué « courant automne ».

Ce lundi, la marque à la pomme a enfin donné une date de disponibilité pour sa montre connectée. Elle sera mise en vente le vendredi 15 octobre prochain. Et comme à l’accoutumée, les précommandes ouvrent une semaine plus tôt, soit le 8 octobre.

Si elle agrandit sa taille d’écran qui gagne 1 mm sur chaque boîtier (41 et 45 mm désormais), l’Apple Watch Series 7 ne s’annonce pas comme une grande révolution, malgré les nombreuses rumeurs et attentes. Elle a certes renforcé sa résistance, amélioré sa charge rapide et son endurance, s’est dotée de nouveaux bracelets et boîtiers comme souvent. Des changements presque a minima.

De timides améliorations sur le papier

Le processeur est le même que celui de la Watch Series 6 de l’an dernier, il n’y a bien donc que son écran plus grand à débords qui la différencie. On trouve toujours les mêmes capteurs, l’ECG, l’oxymètre ou encore le détecteur de chute.

Côtés nouveautés, on notera l’arrivée d’un clavier intégré, de nouveaux cadrans exclusifs et d’une certification IP6X pour une meilleure résistance à la poussière et à l’immersion dans l’eau (indice WR50). Elle tournera évidemment sous le dernier système watchOS 8 et ses améliorations comme son application Pleine Conscience ou ses outils pour Messages et Photos.

L’Apple Watch Series 7 est disponible à partir de 429 euros en boîtier aluminium et en cinq couleurs (minuit, lumière stellaire, vert, bleu et (PRODUCT)RED ou en boîtier acier inoxydable (argent, graphite, or). Il existe également une version Apple Watch Edition en titane ou titane noir.