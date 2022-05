Apple testerait des écrans E Ink à faible consommation pour son iPhone

Est-ce que l'iPhone du futur sera équipé d'un écran E Ink ? C'est ce que pense l'analyste Ming-Chi Kuo.

L’iPhone est toujours aujourd’hui le produit le plus important d’Apple dans son catalogue. C’est la pièce centrale de son écosystème et Apple doit donc mettre toutes les chances de son côté pour maintenir ses ventes. Pour cela, la firme explore énormément d’options et travaille sur de nombreuses technologies.

Récemment, on apprenait ainsi qu’Apple travaillait sur des écrans pliables pour étudier le terrain et ne pas rater cet éventuel tournant du smartphone. D’après l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple testerait aussi les écrans e-ink de la marque E Ink.

L’e-ink est une technologie que les fans de l’Amazon Kindle connaissent bien. Il s’agit d’un écran qui permet d’imiter le papier, rendant assez agréable la lecture de livres. L’e-ink a surtout l’énorme avantage de consommer très peu d’énergie, ce qui permet aux liseuses de proposer une grande autonomie. Évidemment, il ne s’agit pas ici de remplacer l’écran principal de l’iPhone par un écran e-ink : on perdrait énormément en qualité d’affichage pour les films ou les jeux, et en fluidité de l’expérience tactile.

Apple is testing E Ink's Electronic Paper Display (EPD) for future foldable device's cover screen & tablet-like applications. The color EPD has the potential to become a mainstream solution for foldable devices' must-have cover/second screen thanks to its excellent power-saving.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 17, 2022