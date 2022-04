Plus rapides et plus colorées, les liseuses vont bientôt pouvoir rivaliser avec les tablettes

Créateur de la technologie d’encre électronique, E Ink a dévoilé lundi sa nouvelle génération de papier électronique baptisée E Ink Gallery 3. Les prochaines liseuses qui en seront équipées vont gagner en fluidité, en rapidité et surtout en couleurs.

Les liseuses vont bientôt finir par se confondre avec des tablettes. En tout cas, quand vous en serez à lire. E Ink, le créateur et leader de l’encre électronique, a dévoilé lundi la nouvelle génération de sa technologie. Baptisée E Ink Gallery 3, elle équipera prochainement des liseuses et autres appareils embarquant de l’encre numérique.

E Ink explique que sa nouvelle plateforme E Ink ACeP (Advanced Color ePaper) mise sur une gamme de couleurs complète grâce à un système d’encre à particules (cyan, magenta, jaune et blanc). Ainsi, chaque pixel peut afficher une multitude de couleurs et vos pages prennent alors vie sous vos yeux.

Plus rapide à tourner les pages

Si, au fil des évolutions, cela va nettement rapprocher les liseuses de la lecture sur la tablette, vous n’atteignez pas encore la qualité d’une dalle OLED ou même mini LED. Les liseuses pêchent encore souvent dans la rapidité et la fluidité de lecture, même si le confort et les formats sont souvent très agréables –notamment pour lire au soleil. La résolution reste généralement encore faible et il en résulte souvent des textes qui peuvent parfois être mal détourés ou donner l’impression de « baver ». Cela tend à s’améliorer et E Ink veut montrer que sa plateforme couleur sera un atout sur tous les fronts.

Avec Gallery 3, c’est désormais la promesse d’afficher plus de 50 000 couleurs avec une meilleure résolution de 300 ppi contre 150 ppi précédemment. Certes, nous sommes encore loin des millions de couleurs que peuvent afficher des tablettes, mais les reflets sont souvent leur principal ennemi. Le temps d’affichage et de mise à jour en noir et blanc est également amélioré avec cette nouvelle génération pour atteindre 350 ms (la rapidité avant la qualité), quand il est de 500 ms pour le mode couleur rapide et de 750 à 1000 ms en couleur standard. Si vous voulez un affichage couleur haut de gamme (privilégiant la qualité à la rapidité), il faudra compter 1500 ms de rafraîchissement des pages. Qu’il est loin le temps où il fallait compter près de deux secondes pour une page en noir et blanc et 10 secondes pour afficher les premières pages en couleurs.

Et bientôt sur des écrans pliants

Pas peu fier de sa nouvelle plateforme, E Ink a annoncé la prise en charge des stylets pour pouvoir écrire en noir et blanc, puis progressivement d’autres couleurs, avec un temps de latence de 30 ms. À cela s’ajoute l’arrivée d’une nouvelle technologie lumineuse, ComfortGlaze, une LED à l’avant pour limiter les émissions de lumière bleue.

Cette nouvelle plateforme va donc permettre aux fabricants voulant embarquer la technologie e Ink d’opter pour la couleur et plus de réactivité. Sur les cinq dernières années, plus de 130 millions de liseuses ont été vendues dans le monde, majoritairement en noir et blanc. L’arrivée de la couleur a surtout permis de démocratiser la BD dans ce format et les mangas. Et E Ink mise également sur un nouveau marché : les appareils avec des écrans pliants ou déroulables. Dans une vidéo, la firme a fait la démonstration de la résistance de sa technologie à ce nouveau type d’écrans. Il ne reste plus qu’à savoir quels produits seront les premiers à en profiter.

