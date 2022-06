En juin, Apple Arcade s’offre un créateur de haut vol

Parmi les quatre nouveaux jeux qui arrivent en juin sur Apple Arcade, Air Twister va susciter la curiosité. Cette exclusivité du service de jeux en accès illimité est signée Yu Suzuki, le papa de Shenmue, Virtua Fighter et bien d’autres titres célèbres sur consoles.

Il n’y a pas que pour son service de streaming qu’Apple se paie des stars. Pour ses jeux mobiles aussi. Apple Arcade annonce ainsi l’arrivée d’un titre signé Yu Suzuki en exclusivité sur le service de jeux en accès illimité sur abonnement.

En juin, vous pourrez notamment découvrir Air Twister, mais aussi Cooking Mama, Frogger and the Rumbling Ruins ou encore les casse-tête de Jigsaw Puzzle. Tous ces jeux sont généralement disponibles sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV et iPod

Les jeux Apple Arcade de juin :

Frogger and the Rumbling Ruins – 3 juin

Jigsaw Puzzle by MobilityWare+ – 10 juin

Cooking Mama : Let’s Cook — 17 juin

Air Twister — 24 juin

Apple s’est donc attelé à faire venir un jeu exclusif signé Yu Suzuki sur son service. Le célèbre créateur japonais de Shenmue, Virtua Fighter ou encore Space Harrier offre à Apple Arcade Air Twister, un shooter fantastique sans fin de style un peu Arcade. Vous y incarnez Princess Arch lancée dans une bataille contre d’étranges envahisseurs. À coup de pluies de flèches, protégez votre planète de la destruction. Le jeu profitera des contrôles tactiles, mais aussi de la possibilité de jouer à la manette.

Si vous avez aimé Frogger in Toy Town, l’un des premiers jeux proposés par Apple Arcade, vous allez vous ruer sur son héritier, Frogger and the Rumbling Ruins. Toujours porté par Konami, le titre remet la célèbre grenouille au cœur des aventures toujours aussi animées. Il faut cette fois se sortir de ruines parsemées d’énigmes en trois dimensions. Plus de 100 niveaux sont proposés, avec les ennemis à éliminer en prime.

Cooking Mama : Let’s Cook ! encourage les joueurs à débloquer des recettes, choisir les aliments et à les cuisiner pour progresser. Mais dans le temps imposé par les mini-jeux.

Enfin, les amateurs de puzzle vont s’amuser avec Jigsaw Puzzle by MobilityWare+. Ce jeu n’est sans doute pas inconnu pour beaucoup, car il existait déjà sur l’App Store. Il s’agit là d’une large collection de puzzles (plus de 29 000) aux couleurs de Disney, des jeux Hasbro comme le Monopoly…

